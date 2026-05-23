К Денису Макарову есть интерес из Турции, России и балканских стран

Агент полузащитника Дениса Макарова Алексей Бабырь сообщил об интересе к россиянину со стороны клубов из разных стран.
В сезоне 2025/26 хавбек выступал за «Кайсериспор», который вылетел из турецкой Суперлиги. Игрок не стал продлевать контракт, несмотря на поступившее соответствующее предложение.
Денис вернулся домой в Москву. Сейчас проводит время с детьми, семьёй. Скоро поедет отдохнёт. По его будущему идёт активное общение с турецкими, балканскими, российскими клубами. Но сейчас чемпионаты закончились, люди уходят в отпуска. Общение есть, посмотрим, где мы окажемся. Есть приоритетные клубы, с ними есть контакт.