Иван Сергеев вызван в сборную России вместо получившего травму Воробьёва

сегодня, 14:19

В субботу, 23 мая, национальная команда России начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв не сможет принять в нём участие по причине травмы, которую он получил в матче заключительного тура РПЛ с ЦСКА. Его заменит форвард московского «Динамо» Иван Сергеев.

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут три товарищеских матча. 28 мая в Каире они сыграют с участником чемпионата мира 2026 года Египтом. 5 июня в Волгограде состоится поединок с Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде пройдёт встреча с Тринидадом и Тобаго.

сегодня в 16:19
Конечно, совместная имитация РФС и Сборной должна иметь хоть какую-то правдоподобность... Пусть даже такую вялую и припудренную, как игры с перечисленными и более ранними соперниками...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 15:48
Привет Вова! Футбол наш конечно деградировал сильно. Причин много. Одна из них - это огромные и незаработанные деньги. Не зря же говорят, что человека портят две вещи - это власть и большие деньги
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:35, ред.
Привет Толя...! Я вот сейчас смотрю на этих всех сергеевых, воробьевых, соболей....и вспоминаю блохина, , шенгелия, гиви нодия, кипиани, евтушенко, черенкова... и еще раннее численко, банишевский... в общем перечислять и перечеслять. И представил если бы эти воробьевы сейчас сыграли бы с аргентиной , францией, бразилией...на ЧМ....)
сегодня в 15:08
Вполне достойный кандидат был бы Соболев, а не лавочник Сергеев.
сегодня в 15:00
Ну, и правильно, Сергеев, хоть гол забил в последнем туре. А вообще, сборы сборной, стали, как принудиловка, тем более, игры ни о чём. Ну, а деньги для поддержания набедренных повязок "футболистов" из различных племён из Африки, за редким исключением с командами из середины рейтинга ФИФА.
сегодня в 14:52
Вполне достойный кандидат в сборную.
Гость
