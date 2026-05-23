Иван Сергеев вызван в сборную России вместо получившего травму Воробьёва

1779535199

сегодня, 14:19

В субботу, 23 мая, национальная команда России начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске.

Нападающий «Локомотива» не сможет принять в нём участие по причине травмы, которую он получил в матче заключительного тура РПЛ с ЦСКА . Его заменит форвард московского «Динамо» .

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут три товарищеских матча. 28 мая в Каире они сыграют с участником чемпионата мира 2026 года Египтом. 5 июня в Волгограде состоится поединок с Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде пройдёт встреча с Тринидадом и Тобаго.