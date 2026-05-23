Сборная ДР Конго рискует не попасть в США, если не будет соблюдена изоляция

сегодня, 15:56

Исполнительный директор целевой группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани высказался о проблеме, с которой столкнулась сборная ДР Конго.

Ранее в стране произошла вспышка лихорадки Эбола. Национальная команда в данный момент находится в Бельгии, где проводит тренировки и планирует провести два товарищеских матча.

Джулиани сказал, что США уведомили ФИФА , национальную сборную и правительство ДР Конго о том, что команда должна соблюдать режим изоляции.

Мы очень чётко дали понять ДР Конго, что они должны соблюдать изоляцию в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также очень чётко дали понять правительству ДР Конго, что им необходимо поддерживать эту изоляцию, иначе они рискуют лишиться возможности поехать в Соединённые Штаты. Мы не можем выразиться ещё яснее.

Он отметил, что США очень серьёзно относятся к охране здоровья и безопасности участников мундиаля:

Мы хотим убедиться, что ничто из этого не проникнет на территорию наших границ или приблизится к ним.

Все игроки сборной и французский тренер команды Себастьян Дезабр находятся за пределами центральноафриканской страны, большинство из них играют во Франции. Некоторые сотрудники команды, базирующиеся в ДР Конго, покинули страну на этой неделе.

Джулиани добавил:

Если приедут другие люди, им нужно будет создать отдельную «изолированную зону» от этой команды. Если они приедут, и у кого-либо из них появятся симптомы, они рискуют тем, что вся команда не сможет приехать и участвовать в этом чемпионате мира.

Эндро также сказал, что сотрудники центров по контролю и профилактике заболеваний в Европе наблюдают за двумя американскими врачами, находящимися на карантине после контакта с вирусом Эбола, и обсуждают возможность отправки сотрудников в Бельгию, чтобы проверить состояние сборной.