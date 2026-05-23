Зырянов о Дуране: «Человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, почему нападающий Джон Дуран не заиграл в команде.
Форвард покинул расположение петербургского клуба 14 мая в связи с личными обстоятельствами. В феврале он был арендован у саудовского «Аль-Насра», соглашение рассчитано до 30 июня. За «сине-бело-голубых» игрок провёл девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.
У него была хорошая мотивация. Ему надо было попасть на чемпионат мира. И это самая главная мотивация. Ну, человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира. Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана.