Зырянов о Дуране: «Человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира»

сегодня, 16:11

Председатель правления «Зенита» ответил на вопрос, почему нападающий не заиграл в команде.

Форвард покинул расположение петербургского клуба 14 мая в связи с личными обстоятельствами. В феврале он был арендован у саудовского «Аль-Насра», соглашение рассчитано до 30 июня. За «сине-бело-голубых» игрок провёл девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.