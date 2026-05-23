Россия: мнение | Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Зырянов о Дуране: «Человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира»

сегодня, 16:11

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, почему нападающий Джон Дуран не заиграл в команде.

Форвард покинул расположение петербургского клуба 14 мая в связи с личными обстоятельствами. В феврале он был арендован у саудовского «Аль-Насра», соглашение рассчитано до 30 июня. За «сине-бело-голубых» игрок провёл девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.

У него была хорошая мотивация. Ему надо было попасть на чемпионат мира. И это самая главная мотивация. Ну, человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира. Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана.

memphis
memphis ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 17:25
Он Колумбиец вообще-то))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:10
зато Дуран стал чемпионом. и с Зенитом и с Насром.)) что ему делать там на чемпионате. туда Неймара через силу взяли. какие нафиг дураны. десятки бразильцев из крутых клубов прокатили мимо, всех не возьмешь. а тут дуран какой-то стремный.
cz9zeqqb4c8h
cz9zeqqb4c8h
сегодня в 16:21
Это его личное дело, он устал от футбола.
Гость
