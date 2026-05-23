Мусаев о Суперфинале Кубка России: «Завтра нужно получить удовольствие»

сегодня, 16:30
Спартак - Краснодар. Завтра в 18:00

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о настрое команды перед матчем Суперфинала Кубка России со «Спартаком».

Не думаю, что по завтрашнему матчу можно будет оценивать весь сезон. Мы много работали. Конечно, хотелось бы победить, у «Краснодара» нет Кубка России. Футболисты понимают, что они могут написать историю.

Третий год мы боремся за чемпионство. Весной у нас не было права на ошибку, привыкли играть под давлением. Не переживаю, что завтра будет дополнительное давление на команду из-за потерянного чемпионства. Завтра нужно получить удовольствие.

Capral
сегодня в 17:29
Здорова, Братишка!!!
В целом, ничего, жить можно...))) Завтра- я нейтрален, потому что УВАЖАЮ обе Команды!!! Другое дело, играй завтра, Спартак с другим соперником, тогда да- однозначно за Спартак!!! Очень надеюсь увидеть красивый футбол, обе команды располагают к этому...............................................

К нам жара пришла, я счастлив!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:24, ред.
...привет Друже! Как сам?! Про Спартак (зная твои предпочтение и свои нервы - промолчу!), но Я с удовольствием
посмотрю на творения Мусаева!
Vilar
сегодня в 17:24
Мусаев страхуется, типа: по одному матчу не нужно "оценивать весь сезон", не боится дополнительного давления и советует "получить удовольствие". Такое впечатление, что он не гл.тренер, а болельщик, пришедший на стадион с ребёнком, показать, как большие дяди пинают мяч. Надеемся, что игра понравится и удовольствие получат все: дети, тёти и дяди.
particular
сегодня в 17:07
Главное, - не расслабляться, что бы не получилось как в приговорке: "расслабься и получи удовольствие"...
Capral
сегодня в 16:48
Встречаются две самые играющие и техничные команды российского футбола. Мои личные симпатии на стороне обеих команд, а значит- я за красивый футбол!!! Последнее время, финалы кубка страны уже не те, что были когдато, в Великой Стране, с Выдающимися Футболистами... Но по своему, завтрашний финал интересен и интригующий. Удачи командам!!!
Futurista
сегодня в 16:38
Главное расслабься...и получишь)...
Bad Listener
сегодня в 16:34, ред.
Будем надеяться что кайфово будет так же как было с Динамо в 29м туре РПЛ, все видели этот экстаз на лице Мусаева, особенно когда Динамо второй забивали
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:31
Быки упустили чемпионат, так нужно взять хотя бы кубок...
Гость
