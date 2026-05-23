Мусаев о Суперфинале Кубка России: «Завтра нужно получить удовольствие»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о настрое команды перед матчем Суперфинала Кубка России со «Спартаком».

Не думаю, что по завтрашнему матчу можно будет оценивать весь сезон. Мы много работали. Конечно, хотелось бы победить, у «Краснодара» нет Кубка России. Футболисты понимают, что они могут написать историю.

Третий год мы боремся за чемпионство. Весной у нас не было права на ошибку, привыкли играть под давлением. Не переживаю, что завтра будет дополнительное давление на команду из-за потерянного чемпионства. Завтра нужно получить удовольствие.