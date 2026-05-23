Сперцян: «„Спартак“ — хорошая команда, большой клуб. Настрой боевой»

Полузащитник и капитан «Краснодара» высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России со «Спартаком».

Завтра большой день, большая игра. Настрой боевой, всё отлично. «Спартак» — хорошая команда, большой клуб.

С момента последнего финала Кубка мы сильно изменились и показываем это на футбольном поле.

Стоит гордиться командой, мы делаем отличную работу и боремся за самые высокие места не первый год.

Наша мечта — завоевать трофей. Сделаем всё возможное, чтобы победа завтра была за нами.