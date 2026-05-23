Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и осталось в РПЛ

сегодня, 17:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» (2:0) во втором стыковом матче за право выступать в РПЛ.

На 39-й минуте Гамид Агаларов вывел «Динамо» вперёд, реализовав пенальти. На 62-й минуте Хуссем Мрезигуэ удвоил преимущество хозяев поля.

Таким образом, по сумме двух матчей махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» со счётом 3:0 и останется в РПЛ на следующий сезон.

Источник: soccer.ru Фото: ФК Динамо Махачкала
derrik2000
derrik2000 ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 19:49
"Урал сегодня играл очень неплохо"

ИГРАЛ???
Да ещё и "НЕПЛОХО"???

Я, например, не заметил, что кто-то из встречающихся в Махачкале команд сегодня ИГРАЛ...
Freche ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Для Первой лиги, я Вам скажу, по сравнению с многими другими матчами, Урал сегодня играл очень неплохо. Вот такая она у нас Лучшая лига мира.
сегодня в 19:37
Прежде всего, поздравляю Динамо Мх и его болельщиков с победой! Браво, Вадиму Евсееву, который начисто выиграл тренерскую дуэль!
Очень понравился прессинг Динамо, хорошая командная скорость, великолепная позиционная игра в обороне. Ничего Урал не смог поделать.
Впрочем, у Василия Березуцкого вариантов тоже было немного. На скамейке не было вообще ни одного игрока, кто мог усилить игру. К сожалению для Урала, две хорватские звезды "шмелей" Бегич и Секулич провели откровенно слабые матчи, поэтому замена лучшего бомбардира прошлого сезона в ситуации, когда надо отыгрываться, оправдана. Правда, некем было менять. Богомольский и Марков - бесполезный балласт. Попытка выдвинуть Лео Кордейру в зону АПЦ также себя не оправдала, потому что не его эта позиция, да и не восстановился он до сих пор. Очень не хватило Акбашева в этой серии матчей. Аюпов также не готов играть после травмы, хоть и вышел на замену. В общем, Урал оказался в ситуации идеального шторма...
Однако Василий Владимирович сам загнал себя в эту ситуацию. Совершенно провальный рестарт привёл к необходимости играть переходные матчи. Играть надо было раньше. Скорее всего, это был последний матч В. Березуцкого на посту тренера Урала.
Из позитива хочу отметить огромное количество болельщиков на стадионе. Браво, болельщики Динамо Мх! А также тот факт, что футболисты Урала играли до последней минуты в уже безнадёжной ситуации. Спасибо, ребята!
Termez Zidan
сегодня в 19:23
Махачкалинцы ещё кровь попьют у грандов нашей премьер лиги. Крепкий орешек.
эльхан 70 ответ 7arkmfn89mx3 (раскрыть)
сегодня в 19:16
это всё что ты можешь коментировать??
BDA81 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Так если убрать всех легионеров из РПЛ вот и будет всея Российская премьер лига))) это уровень такой наших инвалидов))))
derrik2000
сегодня в 19:04
Откровенно говоря, НЕВОЗМОЖНО было смотреть эту "футбольную встречу".
Нет, для Первой лиги, возможно, сойдёт, но я как-то не привык ТАКОЕ смотреть.
Масса ошибок при передачах при "пешеходной" скорости, тактически - каша из "не пойми что хочу"...
Единственное, так это порадовался за Вадика Евсеева, который пришёл в Махачкалу, принял "разобранную" команду и помог ей сохранить место в РПЛ.
ЧЕМ Урал хотел удивить в ответном матче - ума не приложу...
Рано Уралу ещё в РПЛ.
Очень рано.
112910415
сегодня в 18:46
увы ...
надо Уралу выигрывать свою лигу !
в переходниках всё плохо ...
пират Елизаветы
сегодня в 18:33
с победой, Махачкала.
а Уралу надо с первого места пробиться в РПЛ.
в стыках очень неудачно играют.
Alex_67
сегодня в 18:33
А я рад за Динамо Махачкала...
сегодня в 18:30
Очень жаль... Хоть и по делу. Комментарии потом, а пока срочно смотрим матч Акрон - Ротор!
x94cp2bzbex2
сегодня в 18:20
Представители с ФНЛ явно не дотягивают до уровня выше, исключение Балтика за это время
shur
сегодня в 18:16
...Раньше 4-е "Динамо" было, осталось 1+1=2-е,но какие =))
Динамо Москва, Махачкала...
Киев
Минск
Тбилиси
drug01
сегодня в 18:11
Молодцы! Желаем улучшить игру и учесть все ошибки сезона!!!особо благодарим тренера команды!!!
Kosmos58
сегодня в 18:06
Чего и следовало ожидать ... Урал не стремился в рпл.
7arkmfn89mx3
сегодня в 18:03
Динамо Мх через год покинет РПЛ.
5cxuzjwkxgc6
сегодня в 18:01
Урал завяз в пердиве с такими физруками-тренерами.
Bad Listener
сегодня в 17:56
Ну похоже стоит заметить тренеру гостей что гола опять не было, ни одного за два матча причём.
Vladimir808 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 17:55
Время все расставит по местам.
Vladimir808
сегодня в 17:55
Мои поздравления!!!
Молодцы. Вадим теперь в 10ку выведет Динамо, он такой!!!
particular
сегодня в 17:54, ред.
Урал — без вариантов… Хватит ли уральцам в будущем сезоне сил и ресурсов для нового захода на повышение в классе… Потянет ли Динамо непомерный груз участия в РПЛ при нарастании финансовых трудностей...
