Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и осталось в РПЛ

сегодня, 17:51

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» (2:0) во втором стыковом матче за право выступать в РПЛ .

На 39-й минуте Гамид Агаларов вывел «Динамо» вперёд, реализовав пенальти. На 62-й минуте Хуссем Мрезигуэ удвоил преимущество хозяев поля.