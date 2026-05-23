Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и осталось в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» (2:0) во втором стыковом матче за право выступать в РПЛ.
На 39-й минуте Гамид Агаларов вывел «Динамо» вперёд, реализовав пенальти. На 62-й минуте Хуссем Мрезигуэ удвоил преимущество хозяев поля.
Таким образом, по сумме двух матчей махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» со счётом 3:0 и останется в РПЛ на следующий сезон.
ИГРАЛ???
Да ещё и "НЕПЛОХО"???
Я, например, не заметил, что кто-то из встречающихся в Махачкале команд сегодня ИГРАЛ...
Очень понравился прессинг Динамо, хорошая командная скорость, великолепная позиционная игра в обороне. Ничего Урал не смог поделать.
Впрочем, у Василия Березуцкого вариантов тоже было немного. На скамейке не было вообще ни одного игрока, кто мог усилить игру. К сожалению для Урала, две хорватские звезды "шмелей" Бегич и Секулич провели откровенно слабые матчи, поэтому замена лучшего бомбардира прошлого сезона в ситуации, когда надо отыгрываться, оправдана. Правда, некем было менять. Богомольский и Марков - бесполезный балласт. Попытка выдвинуть Лео Кордейру в зону АПЦ также себя не оправдала, потому что не его эта позиция, да и не восстановился он до сих пор. Очень не хватило Акбашева в этой серии матчей. Аюпов также не готов играть после травмы, хоть и вышел на замену. В общем, Урал оказался в ситуации идеального шторма...
Однако Василий Владимирович сам загнал себя в эту ситуацию. Совершенно провальный рестарт привёл к необходимости играть переходные матчи. Играть надо было раньше. Скорее всего, это был последний матч В. Березуцкого на посту тренера Урала.
Из позитива хочу отметить огромное количество болельщиков на стадионе. Браво, болельщики Динамо Мх! А также тот факт, что футболисты Урала играли до последней минуты в уже безнадёжной ситуации. Спасибо, ребята!
Нет, для Первой лиги, возможно, сойдёт, но я как-то не привык ТАКОЕ смотреть.
Масса ошибок при передачах при "пешеходной" скорости, тактически - каша из "не пойми что хочу"...
Единственное, так это порадовался за Вадика Евсеева, который пришёл в Махачкалу, принял "разобранную" команду и помог ей сохранить место в РПЛ.
ЧЕМ Урал хотел удивить в ответном матче - ума не приложу...
Рано Уралу ещё в РПЛ.
Очень рано.
надо Уралу выигрывать свою лигу !
в переходниках всё плохо ...
а Уралу надо с первого места пробиться в РПЛ.
в стыках очень неудачно играют.
Динамо Москва, Махачкала...
Киев
Минск
Тбилиси
Молодцы. Вадим теперь в 10ку выведет Динамо, он такой!!!