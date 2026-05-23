Россия. Кубок 2025/2026

Погребняк выделил «Спартак» как фаворита Суперфинала Кубка России

сегодня, 18:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 18:00 Не начался

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак», возможно, фаворит. Достаточно равные команды. «Краснодар» деморализован после упущенного чемпионства. Еще за красно-белых играет фактор поддержки болельщиков.

2e99tkzjh3be
сегодня в 19:13
По игре Краснодар намного лучше спартака, Краснодар и есть фаворит.
lazzioll
сегодня в 19:11
тут соглашусь. Спартак фаворит. Быки на нервах из-за того, что могут упустить и проиграть всё везде в сезоне. Спартак спокоен.
Capral
сегодня в 19:08
Краснодар уже отошел от шока потери чемпионства и готовится к финалу. Спортсмены не могут неделями жить только одной неприятностью, иначе, какие же они спортсмены... Время лечит, команда понимает, что засыпать кубок серебром не самая плохая идея, поэтому жду интересной, содержательной игры. Преимущество Спартака, да, в определенном смысле. Но не так давно, Краснодар побеждал Спартак в Москве, в первенстве, поэтому не вижу особых проблем для Краснодара и в этот раз сыграть уверенно...................................
А вот для Спартака- это последний шанс закончить сезон на позитиве, с победой в кубке, что было бы символично. Спартак, всегда, еще в советском футболе был самой кубковой командой и на любого соперника, в любом своем состоянии, всегда шел с открытым забралом!!! Удачи командам и достойного завершения сезона!!!
