Погребняк выделил «Спартак» как фаворита Суперфинала Кубка России

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
«Спартак», возможно, фаворит. Достаточно равные команды. «Краснодар» деморализован после упущенного чемпионства. Еще за красно-белых играет фактор поддержки болельщиков.
А вот для Спартака- это последний шанс закончить сезон на позитиве, с победой в кубке, что было бы символично. Спартак, всегда, еще в советском футболе был самой кубковой командой и на любого соперника, в любом своем состоянии, всегда шел с открытым забралом!!! Удачи командам и достойного завершения сезона!!!