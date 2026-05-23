Кутепов хочет, чтобы «Спартак» выиграл Кубок России

сегодня, 19:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 18:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Илья Кутепов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России против «Краснодара».

Будет очередная хорошая игра, весёлые 90 минут. Сейчас такие условия, что «Краснодар» упустил чемпионство в предпоследнем туре, а «Спартак» набрал ход, но не реализовал весь свой потенциал этого сезона.

Со стороны «Спартака» хочется поддержать команду, чтобы они выиграли этот титул. Но я думаю, что и «Краснодар» будет очень настроен на то, чтобы забрать трофей. Тяжело назвать фаворита, обе команды будут мотивированными.

пират Елизаветы
сегодня в 20:35
за Краснодар.
в любом случае надеюсь, что это будет интересный матч.
6pkjcenx8ky5
сегодня в 19:45
Кутепов, помниться, и в Милане хотел играть.
Bad Listener
сегодня в 19:36, ред.
Набрал ход, смешно, сколько весной было матчей? Около 15. Сколько убедительных? Ну может быть один с Ахматом и то как бы залетало то что залетает редко. Спартак набрал ход как санки с горки, чисто по инерции. Щас горка кончится и ход вместе с ней. Так что всё что можно сказать что будет весело 90 минут мяч рикошетить от досок в разных неожиданных направлениях, хотя может и не весело. Или Краснодар или серия пенальти, чтобы Спартак выиграл в основное время не представляю, только если Краснодар сам проиграет.
