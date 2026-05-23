Кутепов хочет, чтобы «Спартак» выиграл Кубок России

Бывший футболист «Спартака» высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России против «Краснодара».

Будет очередная хорошая игра, весёлые 90 минут. Сейчас такие условия, что «Краснодар» упустил чемпионство в предпоследнем туре, а «Спартак» набрал ход, но не реализовал весь свой потенциал этого сезона.

Со стороны «Спартака» хочется поддержать команду, чтобы они выиграли этот титул. Но я думаю, что и «Краснодар» будет очень настроен на то, чтобы забрать трофей. Тяжело назвать фаворита, обе команды будут мотивированными.