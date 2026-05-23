Губерниев: «В ЦСКА прислушались ко мне, решив оставить Игдисамова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.
Руководители ЦСКА прислушиваются к мнению одного скромного сходненского парня, авторитетного футбольного обозревателя Дмитрия Викторовича Губерниева, который сразу сказал, что Игдисамова надо оставлять. От добра добра не ищут. Надо дать возможность ему вырасти дополнительно с теми, кого он тренировал в молодежке.
Он очень талантливый парень, достаточно было с ним поговорить две минуты, чтобы понять. Умный, интеллигентный, понимающий футбол, судя по тому, что он делает. Поэтому оставляйте Игдисамова, товарищи акционеры ЦСКА, вы молодцы, оставляйте тренера и не будьте такими, как московское «Динамо».
Что касается ЦСКА и его молодого тренера, то это риск, на который, ЦСКА сознательно идет. Своего рода- это эксперимент, который может не дать мгновенный положительный результат. Но видимо армейский клуб строит команду на перспективу, и возможно готов пожертвовать одним сезоном. С другой стороны, матч ЦСКА с Локомотивом показал достаточно зрелую игру Игдисамова, дал надежду поклонникам ЦСКА, а дальше будет видно.....................................