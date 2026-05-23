Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Губерниев: «В ЦСКА прислушались ко мне, решив оставить Игдисамова»

сегодня, 19:50

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

Руководители ЦСКА прислушиваются к мнению одного скромного сходненского парня, авторитетного футбольного обозревателя Дмитрия Викторовича Губерниева, который сразу сказал, что Игдисамова надо оставлять. От добра добра не ищут. Надо дать возможность ему вырасти дополнительно с теми, кого он тренировал в молодежке.

Он очень талантливый парень, достаточно было с ним поговорить две минуты, чтобы понять. Умный, интеллигентный, понимающий футбол, судя по тому, что он делает. Поэтому оставляйте Игдисамова, товарищи акционеры ЦСКА, вы молодцы, оставляйте тренера и не будьте такими, как московское «Динамо».

k3udubq5f6a9
сегодня в 21:10
Комментатор абсолютно не авторитетный и тем более не футбольный. В ЦСКА к его мнению прислушиваются в последнюю очередь
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:31
С каких пор лыжник и биатлонист Губерниев стал разбираться в футболе?...
Capral
сегодня в 20:23
Губерниев неправильно сформулировал своё высказывание: не московское Динамо, а команда ВТБ- это разные понятия!!! В московском Динамо- НИКОГДА не было бы таких как бувач и карьерист и циник шварц- это противоречило самому Клубу, и его идеологии!!! Поэтому этот вопрос можно закрывать не открывая его. Что касается Гусева, то весенняя часть сезона ни о чем не говорит. Нужен полноценный самостоятельный сезон, которого, у Гусева не будет...

Что касается ЦСКА и его молодого тренера, то это риск, на который, ЦСКА сознательно идет. Своего рода- это эксперимент, который может не дать мгновенный положительный результат. Но видимо армейский клуб строит команду на перспективу, и возможно готов пожертвовать одним сезоном. С другой стороны, матч ЦСКА с Локомотивом показал достаточно зрелую игру Игдисамова, дал надежду поклонникам ЦСКА, а дальше будет видно.....................................
particular
сегодня в 20:12
"А Васька слушает, да ест..." (А.Крылов)
Bad Listener
сегодня в 20:04, ред.
То есть ЦСКА у нас теперь фарм-клуб для талантливых парней которые хотят вырасти в тренеров? Будем знать. Но фарм клубы обычно где то внизу таблицы барахтаются. А умный интеллигентный парень обычно подходит на должность продавца-консультанта в салон сотовой связи, на должность тренера берут немного за другие качества если желают успеха команде. А понимание футбола вчера рассказали на примере Соболева как изображать, цитирую: "я всё прекрасно понимаю".
Unkle_Istwan
сегодня в 19:55
Ну будем посмотреть как пройдёт межсезонье и начало нового сезона. Скрещу пальцы
Гость
