«Акрон» проиграл «Ротору», но сохранил место в РПЛ на следующий сезон

«Акрон» проиграл «Ротору» (0:1) в ответном переходном матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне.
Единственный гол в игре на 49-й минуте забил защитник «Акрона» Глеб Шильников.
Таким образом, по сумме двух встреч «Акрон» сохранил прописку в РПЛ. Первая игра закончилась победой «Акрон» со счётом 2:0.
Тем не менее, я стоя аплодирую игрокам за отличный матч, в котором волгоградцы полностью доминировали в гостевом матче против команды из более высокого дивизиона. Я стоя аплодирую огромному числу болельщиков, как сегодня на стадионе, так и на протяжении всего сезона! Я стоя аплодирую Дмитрию Владимировичу Парфёнову, который создал такую великолепную команду! Спасибо за сезон, Ротор Волгоград!
Кому я не могу аплодировать, то арбитру. По-моему, надо было засчитывать гол Саида Алиева. Правильно сказал комментатор, что в центре поля на такое не обращают внимания. Надо единообразно судить. Поэтому для меня сегодня Ротор выиграл и показал, что ФНЛ вполне может соперничать с клубами "Вышки"!
Что касается Акрона. Я поздравляю Акрон и его болельщиков с победой! Но при всём уважении, по моему мнению, Ротор и его фантастическая торсида даёт российскому футболу на порядок больше, чем Акрон. Впрочем, время всё расставит по своим местам.
Удачи обеим командам в следующем сезоне! Спасибо за игру!
А как же ПОНТЫ???
Содержать профессиональную футбольную команду, это, конечно, дороговато, но некоторым уже "вот жене купил бутик в центре, а сына в английский колледж отправил" мало.
Им бы что-нибудь эдакое...
Как сказал Егор Прокудин в "Калине красной", "Мне бабки жмут ляжку. Их надо взлохматить"...
Уже БЕЗ полена:
"Капитан и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после ответного VK Видео переходного матча с волгоградским «Ротором» (0:1) заявил, что покинет тольяттинский клуб.
— Я рад, что мы остались. Как будто чемпионами стали…
— А вы остаётесь?
— Нет, — сказал Дзюба"
1. Отменённый благодаря АФФтАрИтету полена практически чистый гол Алиева при 1-0 в их пользу.
2. Невезение Трошечкина, плохо пробившему по мячу в добавленное время в штрафной Акрона
3. Невезение Эльдарушева, не сумевшего ПОДНЯТЬ мяч НАД голкипером Тереховским
А я так скажу.
ВСЁ СПРАВЕДЛИВО!
Нечего было дома в первом матче перед СВОИМИ зрителями изображать стайку умирающих лебедей.
За ЭТО и поплатились.