Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Акрон» проиграл «Ротору», но сохранил место в РПЛ на следующий сезон

сегодня, 20:31
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

«Акрон» проиграл «Ротору» (0:1) в ответном переходном матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

Единственный гол в игре на 49-й минуте забил защитник «Акрона» Глеб Шильников.

Таким образом, по сумме двух встреч «Акрон» сохранил прописку в РПЛ. Первая игра закончилась победой «Акрон» со счётом 2:0.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК Акрон
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и осталось в РПЛ
Сегодня, 17:51
«Брюгге» в 20-й раз выиграл чемпионат Бельгии
21 мая
«Вольфсбург» сыграл вничью с «Падерборном» в матче за место в Бундеслиге
21 мая
Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Насром»
21 мая
«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» и стала обладателем Лиги Европы
20 мая
«Акрон» в гостях обыграл «Ротор» в первом стыковом матче РПЛ
20 мая
Сортировать
Все комментарии
gorets004
gorets004
сегодня в 21:53
    Freche
    Freche
    сегодня в 21:45
    Вот, блин... Очень хотелось снова увидеть Ротор в "Вышке"...
    Тем не менее, я стоя аплодирую игрокам за отличный матч, в котором волгоградцы полностью доминировали в гостевом матче против команды из более высокого дивизиона. Я стоя аплодирую огромному числу болельщиков, как сегодня на стадионе, так и на протяжении всего сезона! Я стоя аплодирую Дмитрию Владимировичу Парфёнову, который создал такую великолепную команду! Спасибо за сезон, Ротор Волгоград!
    Кому я не могу аплодировать, то арбитру. По-моему, надо было засчитывать гол Саида Алиева. Правильно сказал комментатор, что в центре поля на такое не обращают внимания. Надо единообразно судить. Поэтому для меня сегодня Ротор выиграл и показал, что ФНЛ вполне может соперничать с клубами "Вышки"!
    Что касается Акрона. Я поздравляю Акрон и его болельщиков с победой! Но при всём уважении, по моему мнению, Ротор и его фантастическая торсида даёт российскому футболу на порядок больше, чем Акрон. Впрочем, время всё расставит по своим местам.
    Удачи обеим командам в следующем сезоне! Спасибо за игру!
    1viking17
    1viking17
    сегодня в 21:26
    Акрон поздравляю с РПЛ
    lazzioll
    lazzioll
    сегодня в 21:24
    за счет того что Дзюба не тонет держались на плаву. теперь в след сезоне точно вылетят..
    derrik2000
    derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:03
    "А во вторых владелец должен быть любителем футбола, как Галицкий, или Морозов. "

    А как же ПОНТЫ???
    Содержать профессиональную футбольную команду, это, конечно, дороговато, но некоторым уже "вот жене купил бутик в центре, а сына в английский колледж отправил" мало.
    Им бы что-нибудь эдакое...
    Как сказал Егор Прокудин в "Калине красной", "Мне бабки жмут ляжку. Их надо взлохматить"...
    derrik2000
    derrik2000 ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 20:59
    "Акрон с Дзюбой заслужили погружение в низ..."

    Уже БЕЗ полена:

    "Капитан и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после ответного VK Видео переходного матча с волгоградским «Ротором» (0:1) заявил, что покинет тольяттинский клуб.
    — Я рад, что мы остались. Как будто чемпионами стали…

    — А вы остаётесь?
    — Нет, — сказал Дзюба"
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 20:58
    К сожалению привлечение бизнеса, в частности ллуккойла к футболу не такая простая задача, как товарищ написал. А во вторых владелец должен быть любителем футбола, как Галицкий, или Морозов. А заставить невозможно.
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 20:57, ред.
    Ротору можно сетовать:
    1. Отменённый благодаря АФФтАрИтету полена практически чистый гол Алиева при 1-0 в их пользу.
    2. Невезение Трошечкина, плохо пробившему по мячу в добавленное время в штрафной Акрона
    3. Невезение Эльдарушева, не сумевшего ПОДНЯТЬ мяч НАД голкипером Тереховским

    А я так скажу.
    ВСЁ СПРАВЕДЛИВО!
    Нечего было дома в первом матче перед СВОИМИ зрителями изображать стайку умирающих лебедей.
    За ЭТО и поплатились.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Рябов (раскрыть)
    сегодня в 20:54
    Я хочу видеть Ротор в РПЛ, но не вместо Акрона. Акрон частный клуб. Живет на свои. А Ротор на бюджете. Поэтому лучше бы Ротор вместо Оренбурга.
    9yppwjr99g45
    9yppwjr99g45
    сегодня в 20:53
    Очень жаль, Ротор бы украсил РПЛ.
    particular
    particular ответ Александр Рябов (раскрыть)
    сегодня в 20:47
    Убедительно... Аплодирую... Но реалии нынче другие...
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 20:43
    Ну, во-первых, далеко не самый бедный регион. А во-вторых, какому-нибудь волгоградскому Лукойлу давно можно было бы сделать предложение от которого нельзя отказаться. Для таких компаний бюджет Ротора, это пара зарплат топ-менеджеров. Вопрос в желании. А Волгоград в нашем футболе нужен только его болельщикам. Дяди сверху, увидят скорее ещё один московский клуб в РПЛ, чем далёкий региональный клуб развивать задумают.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 20:40
    Знатете надо убрать эти переходные матчи...... Акрон с Дзюбой заслужили погружение в низ....... и сделать чтобы 4, ну или 3 клуба вылетали из РПЛ......а новички поднимались выше а то остаются один и те же или те кто им выгоден.
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:40
    Иногда проигрыш дороже Победы..
    5Uralmash
    5Uralmash
    сегодня в 20:38
    Без Дзюбы им не сохраниться в следующий раз
    particular
    particular
    сегодня в 20:37
    Волгограду и без Ротора в РПЛ нынче есть куда деньги вваливать... Тут уж не до спорта высоких достижений...
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 20:36
    Пропуская три мяча от 4-й команды ФНЛ? Причём если первый гол отменили верно из-за офсайда, то отмена второго гола, это трындец! Ротор должен быть в РПЛ!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 20:34
    Акрон как частный клуб должен быть в РПЛ. Без аариантов
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     