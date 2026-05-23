«Интер» ушёл от поражения в матче с «Болоньей»

«Болонья» сыграла вничью с «Интером» (3:3) в матче 38-го тура Серии А.

На 22-й минуте Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд. На 26-й минуте Федерико Бернардески сравнял счёт. На 42-й минуте Томмазо Побега вывел вперёд «Болонью». На 48-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски отправил мяч в свои ворота. На 64-й минуте Франческо Пио Эспосито сократил отставание в счёте, а 86-й минуте Энди Диуф сравнял счёт.

«Болонья» завершила сезон на 8-м месте (56 очков), «Интер» стал чемпионом (87 очков).