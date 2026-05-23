Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дзюба не собирается заканчивать карьеру после ухода из «Акрона»

сегодня, 21:58

Леонид Гольдман, представитель экс-форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о будущем своего клиента после ухода из клуба из Тольятти.

Будущее Дзюбы? Сезон только закончился, но по крайней мере у меня есть четкое понимание, что Артем готов поиграть еще сезон и не планирует заканчивать карьеру. На данный момент конкретики по клубу нет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба Артём
Источник: sport24.ru Фото: ФК Акрон
К Денису Макарову есть интерес из Турции, России и балканских стран
Сегодня, 13:56
В «Ахмате» опровергли интерес к Джикии
Вчера, 23:07
Зырянов оценил слухи о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 17:59
Слухи«Зенит» рассмотрит предложения по трансферу Мантуана
Вчера, 15:22
Опыт с Челестини не убедил. ЦСКА снова хочет тренера-иностранца, среди кандидатов – экс тренер «Униона»
Вчера, 11:27Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Слухи«Краснодар» заинтересован в трансфере вингера «Ботафого»
Вчера, 09:36
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Владимир 77 (раскрыть)
сегодня в 22:51
Это точно...с Дзюбой выражение "Hand made" заиграло новыми красками)...
Freche
Freche
сегодня в 22:29
Хорошо, что "Соккер" - интеллигентный ресурс! А то бы сейчас столько петросянов набежало!
Впрочем, немного посмеяться тоже неплохо!
Если серьёзно, то не знаю, где и как Артём Дзюба собирается продолжать карьеру. В стыках он показал, что даже в свои немолодые годы футболист полезный. Но для того, чтобы он принёс пользу, надо всю игру под него перестроить. А он объективно деградирует, как футболист, в силу возраста. Кто его возьмёт?
Впрочем, в ФНЛ могут найтись варианты. Сразу приходит на ум Спартак Кострома. Правда, там уже есть Амур Калмыков, примерно такой же по игровому амплуа. Можно в Урале попробовать, потому что мощного форварда - магнита мячей там нет. Или СКА Хабаровск, которым тоже пригодится игрок подобного плана, но это уже экстрим какой-то. Однако даже этим трём командам пришлось полностью перестраивать игру, приди туда Дзюба. Согласятся ли тренеры?..
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 22:07
Даже если закончит с футболом не пропадет,Артем парень рукастый
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 