Дзюба не собирается заканчивать карьеру после ухода из «Акрона»

Леонид Гольдман, представитель экс-форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о будущем своего клиента после ухода из клуба из Тольятти.
Будущее Дзюбы? Сезон только закончился, но по крайней мере у меня есть четкое понимание, что Артем готов поиграть еще сезон и не планирует заканчивать карьеру. На данный момент конкретики по клубу нет.
Впрочем, немного посмеяться тоже неплохо!
Если серьёзно, то не знаю, где и как Артём Дзюба собирается продолжать карьеру. В стыках он показал, что даже в свои немолодые годы футболист полезный. Но для того, чтобы он принёс пользу, надо всю игру под него перестроить. А он объективно деградирует, как футболист, в силу возраста. Кто его возьмёт?
Впрочем, в ФНЛ могут найтись варианты. Сразу приходит на ум Спартак Кострома. Правда, там уже есть Амур Калмыков, примерно такой же по игровому амплуа. Можно в Урале попробовать, потому что мощного форварда - магнита мячей там нет. Или СКА Хабаровск, которым тоже пригодится игрок подобного плана, но это уже экстрим какой-то. Однако даже этим трём командам пришлось полностью перестраивать игру, приди туда Дзюба. Согласятся ли тренеры?..