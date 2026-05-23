Дзюба не собирается заканчивать карьеру после ухода из «Акрона»

Леонид Гольдман, представитель экс-форварда «Акрона» , высказался о будущем своего клиента после ухода из клуба из Тольятти.

Будущее Дзюбы? Сезон только закончился, но по крайней мере у меня есть четкое понимание, что Артем готов поиграть еще сезон и не планирует заканчивать карьеру. На данный момент конкретики по клубу нет.