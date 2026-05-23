«Бавария» разгромила «Штутгарт» и стала обладателем Кубка Германии

«Бавария» обыграла «Штутгарт» (3:0) в финале Кубка Германии.
На 55-й минуте Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 80-й минуте Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. В дополнительное ко второму тайму время Кейн реализовал пенальти.
Таким образом, «Бавария» выиграла Кубок Германии в 21-й раз в истории.
Олисе и особенно Диас, как обычно злоупотребляли индивидуальной игрой, но как ни странно, именно через фланги Бавария начинала свои атаки... Нахождение на поле Киммиха до сих пор не понимаю, как и не понимаю его роли в игре. В целом, Бавария не плохо провела 2-й тайм, где разыгрался Кейн. В немецком футболе англичанину нет равных. Еще бы так и в ЛЧ- цены бы ему не было. Осталось только ярко сыграть на ЧМ- и ЗМ ему обеспечен...........................................
Штутгарт откровенно провалил 2-й тайм, что было предсказуемо. И если в первой половине игры штутгарцы владели инициативой, вели игру и котролировали центр поля, то второй тайм не получился по причине отсутствия должного класса или возможно усталости от полноценного сезона. Итак, Баварию с победой!!! На мой взгляд, для мюнхенцев- это не более, чем выставочный матч, но для молодого тренера Компани- это первый его золотой дубль в Германии!!!
А во втором тайме на сцену вышел Хари Кейн. Браво бомбардир.
Интересно кого приглядывал Моуриньо? Олисе? Или может Штиллера? Анжело слабо сыграл. А француз ничего выдающегося не показал, но подачу на гол Кейна исполнил, плюс пенальти заработал.