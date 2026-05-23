«Бавария» разгромила «Штутгарт» и стала обладателем Кубка Германии

сегодня, 22:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Бавария» обыграла «Штутгарт» (3:0) в финале Кубка Германии.

На 55-й минуте Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 80-й минуте Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. В дополнительное ко второму тайму время Кейн реализовал пенальти.

Таким образом, «Бавария» выиграла Кубок Германии в 21-й раз в истории.

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Бавария
drug01
сегодня в 23:32
Большой успех Баварии! поздравляем!!!
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:28
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Доброй ночи, Дружище)))
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:25
...Друже,твой пожилой геноссе алис капут! Gute Nacht...!!!
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:22
...хорошее поколение потихоньку выходит из формата, наглые,настырные,целеустремлённые Левандовский, Кейн (тоже уже не мальчик!)....
Акын
сегодня в 23:19
Дас ист фантастиш ©
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:19
Да я тоже, по началу думал сдать билеты на самолет и не лететь, но в итоге решил посетить игру и не пожалел...)))
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:15, ред.
...Витя, друг Я так и не прилетел на игру,прости Минхерц!!!
Capral
сегодня в 23:14
Ожидаемо и предсказуемо, без сюрпризов. Хотя в 1-м тайме, Штутгарт был неплох, играл комбинационно, организовано и подходы не плохие были. Ни в чем Штутгарт не уступал сильнейшему сопернику. А во 2-м тайме прозевали банальный навес от Олисе, и Кейн, никем не прикрытый, который откровенно скучал в 1-м тайме, с линии вратарской отправил мяч в ворота, при полном попустительстве обороны соперника, да и вратаря тоже, который явно потерял ворота...

Олисе и особенно Диас, как обычно злоупотребляли индивидуальной игрой, но как ни странно, именно через фланги Бавария начинала свои атаки... Нахождение на поле Киммиха до сих пор не понимаю, как и не понимаю его роли в игре. В целом, Бавария не плохо провела 2-й тайм, где разыгрался Кейн. В немецком футболе англичанину нет равных. Еще бы так и в ЛЧ- цены бы ему не было. Осталось только ярко сыграть на ЧМ- и ЗМ ему обеспечен...........................................

Штутгарт откровенно провалил 2-й тайм, что было предсказуемо. И если в первой половине игры штутгарцы владели инициативой, вели игру и котролировали центр поля, то второй тайм не получился по причине отсутствия должного класса или возможно усталости от полноценного сезона. Итак, Баварию с победой!!! На мой взгляд, для мюнхенцев- это не более, чем выставочный матч, но для молодого тренера Компани- это первый его золотой дубль в Германии!!!
shur
сегодня в 23:14
....Зер Гуд Либер ,тьфу ты Гуд Ворк, диа Гарри !!!
Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:07
Не думаю, что ему за голы в группе отдадут.
25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 23:07
Если в группе он наколотит голов то он точно ЗМ
Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:05
Только если Англия хотя бы в финале будет. А скорее даже надо, что бы выиграла.
Groboyd
сегодня в 23:05
Штутгарт на тайм хватило. В первом тайме жётко и плотно играли против лидеров Баварии, постоянно вися на ногах. Правда и мюхенский клуб не играл в полную силу.
А во втором тайме на сцену вышел Хари Кейн. Браво бомбардир.
Интересно кого приглядывал Моуриньо? Олисе? Или может Штиллера? Анжело слабо сыграл. А француз ничего выдающегося не показал, но подачу на гол Кейна исполнил, плюс пенальти заработал.
25процентный клоун
сегодня в 23:04, ред.
Блин, а Кейн идёт на ЗМ, респект
