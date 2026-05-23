«Бавария» разгромила «Штутгарт» и стала обладателем Кубка Германии

1779566344

сегодня, 22:59

«Бавария» обыграла «Штутгарт» (3:0) в финале Кубка Германии.

На 55-й минуте Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 80-й минуте Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. В дополнительное ко второму тайму время Кейн реализовал пенальти.

Таким образом, «Бавария» выиграла Кубок Германии в 21-й раз в истории.