Погребняк верит, что Батраков может перейти в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» ответил на вопрос, верит ли он в переход полузащитника «Локомотива» в стан «сине-бело-голубых».

Верю в такой переход. «Зенит» в свое время и Данни брал за тридцаточку, и Тимощука за 20 миллионов. Думаю, сейчас такие суммы тоже не испугают. Думаю, для Батракова найдется место в составе. В «Зените» сейчас проблемы с креативом, поэтому Алексей отлично впишется в команду.