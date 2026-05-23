Погребняк верит, что Батраков может перейти в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, верит ли он в переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в стан «сине-бело-голубых».
Верю в такой переход. «Зенит» в свое время и Данни брал за тридцаточку, и Тимощука за 20 миллионов. Думаю, сейчас такие суммы тоже не испугают. Думаю, для Батракова найдется место в составе. В «Зените» сейчас проблемы с креативом, поэтому Алексей отлично впишется в команду.
Съездил бы на пару сезонов в Парижи.....поучился...а потом уж и в Питер....