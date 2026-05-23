Погребняк верит, что Батраков может перейти в «Зенит»

вчера, 23:31

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, верит ли он в переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в стан «сине-бело-голубых».

Верю в такой переход. «Зенит» в свое время и Данни брал за тридцаточку, и Тимощука за 20 миллионов. Думаю, сейчас такие суммы тоже не испугают. Думаю, для Батракова найдется место в составе. В «Зените» сейчас проблемы с креативом, поэтому Алексей отлично впишется в команду.

BDA81
сегодня в 01:38
    Capral
    сегодня в 00:01, ред.
    До сих пор не понимаю, кого Батрак может вытеснить с этой позиции в Зените. Глушенкова, вряд ли, даже физически не потянет, да и мобильности Глушенкова у Батракова нет. Если только, как обычно, у Зенита- обескровить соперника...
    Locomotive Breath
    вчера в 23:50
      Jeck Denielse
      вчера в 23:49, ред.
      Слишком молод и неопытен.....для Зенита....
      Съездил бы на пару сезонов в Парижи.....поучился...а потом уж и в Питер....
      Bad Listener
      вчера в 23:44
      Да тоже есть подозрения что поедет он в северную столицу, а не в Париж
      shur
      вчера в 23:39
      ...Леша,вали хотя бы пока в "Монако" к Голове, а потом дальше и больше! Зенит это конечная станция, Газпром окрыляет и порабощает,аминь!!!
