«Реал» обыграл «Атлетик», Мбаппе забил один из голов

вчера, 23:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал» обыграл «Атлетик» (4:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте Гонсало Гарсия вывел «Реал» вперёд. На 41-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 45-й минуте форвард «Атлетика» Горка Гурузета сократил отставание. На 51-й минуте голом отметился Килиан Мбаппе. На 90-й минуте Браим Диас довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время гол забил футболист «Атлетика» Урко Исета.

«Реал» закончил сезон на 2-м месте (86 очков), «Атлетик» пришёл на 12-м месте (45 очков).

Grizly88
сегодня в 01:00
Однако
y-ago
сегодня в 00:56
Очки — не чистый показатель силы команды.
В одном сезоне лига плотнее и все друг у друга отбирают очки — поэтому даже больше набранных очков не значит, что команда стала сильнее.
Плюс важно не количество, а качество побед и стабильность, а это по таблице не видно.
y-ago
сегодня в 00:54, ред.
Согласен. Само по себе ничего не появится — ни игра, ни химия, ни команда. После таких перемен всегда нужен период, когда всё “трёт”, ищется баланс, меняются роли. И после ЧМ действительно многое может перевернуться, выйдут новые лидеры и начнётся уже другая эпоха.
Но как раз Жозе — тренер, который умеет из хаоса собрать конструкцию. Не просто “закрутить гайки”, а выстроить систему, развить её и придать ей законченный вид. У него хватает опыта и характера, чтобы из набора звёзд снова сделать команду.
Вдогонку к только что прочитанному: «Отрицательный результат — тоже результат. Главное, чтобы его потом не просто осмыслили, а торжественно повесили на доску почёта с подписью: “зато теперь точно знаем, как не надо делать”.»
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:49, ред.
Хуже, - не факт, что не будет, а лучшее надо строить, а перед этим, хорошо думать и потеть. Ничего из ничего не бывает. 11 человек в поле сразу как полагается не заиграют. После ЧМ наступит другая формация и на поверхность выйдут новые лица... Вот и наступит для Переса новый вариант сборки кубик Рубика. Старик к этому, надеюсь готов.

Категорически не согласен, что сезон для Реала кошмарный. Отрицательный результат - это тоже результат. И для людей вдумчивых он должен стать отправной точкой для новых начинаний и решений.
Becaru
сегодня в 00:41
Удивительно то, что несмотря на всю турбуленцию, команда всё равно набрала очков больше чем в предыдущем сезоне с Анчелотти, а в 2024 этих же очков хватило бы для первого места.
Lobo77
сегодня в 00:15, ред.
Все, Карвахаль подал в отставку.
Последний из того самого Великого и Могучего состава Реала.
Проводили красиво - вместе с игроками соперники (зачет им) создали ему чемпионский коридорчик.
Душевно.
y-ago
сегодня в 00:12
Разумеется, с победой — и, слава тебе, Господи, с окончанием этого кошмарного сезона! Наконец-то он завершён, будто тяжёлый, затянувшийся сон, в котором были вспышки надежды, и слишком много раздражающих провалов. Финальный аккорд получился относительно результативным, почти утешительным — как будто команда кое-что вспомнила, хотя бы на прощание. Теперь можно выдохнуть, закрыть эту главу и с осторожным оптимизмом смотреть вперёд: хуже уже не хочется, а лучше — просто обязано быть. Удачи Реалу!
Акын
сегодня в 00:08
Сколько жабу ни ругай - все равно два раза бегать ©
Гость
