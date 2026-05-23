«Реал» обыграл «Атлетик», Мбаппе забил один из голов

вчера, 23:56

«Реал» обыграл «Атлетик» (4:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте Гонсало Гарсия вывел «Реал» вперёд. На 41-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 45-й минуте форвард «Атлетика» Горка Гурузета сократил отставание. На 51-й минуте голом отметился Килиан Мбаппе. На 90-й минуте Браим Диас довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время гол забил футболист «Атлетика» Урко Исета.

«Реал» закончил сезон на 2-м месте (86 очков), «Атлетик» пришёл на 12-м месте (45 очков).