«Реал» обыграл «Атлетик», Мбаппе забил один из голов

«Реал» обыграл «Атлетик» (4:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.
На 12-й минуте Гонсало Гарсия вывел «Реал» вперёд. На 41-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных». На 45-й минуте форвард «Атлетика» Горка Гурузета сократил отставание. На 51-й минуте голом отметился Килиан Мбаппе. На 90-й минуте Браим Диас довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время гол забил футболист «Атлетика» Урко Исета.
«Реал» закончил сезон на 2-м месте (86 очков), «Атлетик» пришёл на 12-м месте (45 очков).
В одном сезоне лига плотнее и все друг у друга отбирают очки — поэтому даже больше набранных очков не значит, что команда стала сильнее.
Плюс важно не количество, а качество побед и стабильность, а это по таблице не видно.
Но как раз Жозе — тренер, который умеет из хаоса собрать конструкцию. Не просто “закрутить гайки”, а выстроить систему, развить её и придать ей законченный вид. У него хватает опыта и характера, чтобы из набора звёзд снова сделать команду.
Вдогонку к только что прочитанному: «Отрицательный результат — тоже результат. Главное, чтобы его потом не просто осмыслили, а торжественно повесили на доску почёта с подписью: “зато теперь точно знаем, как не надо делать”.»
Категорически не согласен, что сезон для Реала кошмарный. Отрицательный результат - это тоже результат. И для людей вдумчивых он должен стать отправной точкой для новых начинаний и решений.
Последний из того самого Великого и Могучего состава Реала.
Проводили красиво - вместе с игроками соперники (зачет им) создали ему чемпионский коридорчик.
Душевно.