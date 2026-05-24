Испания. Примера 2025/2026

Гол Левандовского не помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

сегодня, 00:02
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Валенсия» обыграла «Барселону» (3:1) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 61-й минуте Роберт Левандовски вывел «Барселону» вперёд. На 66-й минуте Хавьер Герра сравнял счёт. На 71-й минуте Луис Риоха вывел вперёд «Валенсию». В дополнительное ко второму тайму время гол забил хавбек «Валенсии» Гвидо Родригес.

«Барселона» стала чемпионом (94 очка), «Валенсия» пришла на 8-м месте (49 очков).

ПЕТЛЯ
сегодня в 00:29
Это не отменяет мною сказанного.
Capral
сегодня в 00:27
Сначала немцу, пи...ы.
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:25, ред.
Я все канеш понимаю, чемп в кармане и игра не решает..., но лицо то так зачем ронять, господин Флик?!
Ментальность куется годами..., и подобный расслабон, - лишнее свидетельство её отсутствия в требуемый момент.

P.S. Немец должен вставить пи**ы за такое безволие и по*уизм.
mnsbnruu9emb
сегодня в 00:23
Мда уж. Развалил Флик игру своими заменами. Эспарт и Кристенсен - тихий ужас. Напривозили столько, что еще повезло, что только 3 пропустили. Ладно Эспарт, что с него взять. Но Кристенсен. После травмы. И что? Защитник с его опытом не должен позволять себе так играть. Хотя, может это и есть его нынешний уровень. И его еще хотят продлить на 2 сезона. Ему сейчас место разве что в МЛС или у верблюдов. Я думал, что Араухо дно. Но Эспарт и Кристенсен превзошли его.
Groboyd
сегодня в 00:12
Отлично! Давно не побеждали Барсу и голы хороши.
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
Наконец Жирона вылетела из Примеры
А Барса провалила последние 2 выезда...
Futurista
сегодня в 00:08
В ранге чемпиона так позориться)...
