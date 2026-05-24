Гол Левандовского не помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

1779570176

сегодня, 00:02

«Валенсия» обыграла «Барселону» (3:1) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 61-й минуте Роберт Левандовски вывел «Барселону» вперёд. На 66-й минуте Хавьер Герра сравнял счёт. На 71-й минуте Луис Риоха вывел вперёд «Валенсию». В дополнительное ко второму тайму время гол забил хавбек «Валенсии» Гвидо Родригес.

«Барселона» стала чемпионом (94 очка), «Валенсия» пришла на 8-м месте (49 очков).