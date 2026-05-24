«Мальорка» и «Жирона» покинули Ла Лигу

сегодня, 08:59

В Ла Лиге 23 мая прошли девять матчей заключительного, 38-го тура сезона 2025/26.

«Барселона» ранее выиграла чемпионат Испании. Второе место занял «Реал». Эти клубы, а также «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис» выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

В Лигу Европы попали «Сельта» и «Реал Сосьедад», ставший победителем Кубка Испании. В Лиге конференции выступит «Хетафе».

По итогам вчерашних игр в Сегунду вылетели «Мальорка» и «Жирона», они присоединились к покинувшему ранее высшую лигу «Овьедо».

Сегодня состоится ещё один поединок, в котором «Вильярреал» и «Атлетико» определят, кто займёт третье и четвёртое место в турнирной таблице.