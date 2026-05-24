Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2025/2026

«Мальорка» и «Жирона» покинули Ла Лигу

сегодня, 08:59

В Ла Лиге 23 мая прошли девять матчей заключительного, 38-го тура сезона 2025/26.

«Барселона» ранее выиграла чемпионат Испании. Второе место занял «Реал». Эти клубы, а также «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис» выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

В Лигу Европы попали «Сельта» и «Реал Сосьедад», ставший победителем Кубка Испании. В Лиге конференции выступит «Хетафе».

По итогам вчерашних игр в Сегунду вылетели «Мальорка» и «Жирона», они присоединились к покинувшему ранее высшую лигу «Овьедо».

Сегодня состоится ещё один поединок, в котором «Вильярреал» и «Атлетико» определят, кто займёт третье и четвёртое место в турнирной таблице.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бари» вылетел в третью лигу. 15 лет назад команда выступала в Серии А
Вчера, 09:58
«Монако», за который выступает Головин, сыграет в Лиге конференций
Вчера, 09:50
Кошка пробралась на поле перед финалом Лиги Европы
20 мая Фото
«Катандзаро» и «Монца» сыграют в финале плей-офф за выход в Серию А
20 мая
«Борнмут» впервые в истории обеспечил участие в еврокубках
20 мая
55-летний Литманен отметился голом в четвёртом дивизионе Эстонии
19 мая
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 