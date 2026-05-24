Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияИспания. Примера 2025/2026

Покидающий «Реал» Алаба поблагодарил болельщиков за поддержку

сегодня, 09:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Защитник Давид Алаба провёл последний матч за «Реал».

Он вышел в стартовом составе на игру заключительного, 38-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (4:2). На 69-й минуте покинул поле, его заменил Дин Хёйсен. Одноклубники австрийца и болельщики стоя устроили ему овацию. Игрок ушёл, обнимая своих товарищей по команде, а фанаты на южной трибуне подняли стулья в память об известном жесте защитника во время празднования одного из голов в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов 2021/22. Оказавшись на скамейке запасных, он тепло обнял свою семью.

После просмотра трогательного видео на экране стадиона «Сантьяго Бернабеу» Алаба, выступавший за «сливочных» с 2021 года, подошёл к центру поля и с волнением сказал:

Я не очень подготовился, поэтому скажу коротко. Стесняюсь, но огромное вам спасибо за всё. Я действительно наслаждался этими пятью годами, проведёнными со всеми вами. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вместе мы добились многих успехов. Особая благодарность за поддержку в очень трудный период в моей карьере из-за травмы колена. Но вы всегда были рядом со мной, и за это вам большое спасибо. Искренне благодарю клуб и вас, вы навсегда останетесь в моём сердце.

Затем Давид предложил поприветствовать капитана команды Даниэля Карвахаля, который также покидает «сливочных».

Подписывайся в ВК
Все новости
Алаба Давид
Перевод с ФК «Реал» Мадрид Фото: Víctor Carretero, Helios de la Rubia, Antonio Villalba y Pedro Castillo
ОфициальноНадежда Кадышева и Т.А.Т.У выступят на Суперфинале Кубка России
21 мая
Левандовски провёл последний домашний матч в составе «Барселоны»
18 мая
ОфициальноПирло, Матерацци и Дзюба посетят праздник футбола в «Лужниках»
14 мая
ОфициальноМадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала чемпионата мира
14 мая
ОфициальноАкцию «Бессмертный полк» провели более чем на 150 футбольных матчах
12 мая
СлухиФИФА планирует сделать церемонии открытия в каждой стране-хозяйке ЧМ-2026
08 мая
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:17
Алаба отыграл уже своё. Возраст берёт своё, через месяц ему будет - 34.
Для игры на высоком уровне уже не тянет. Но может в СА или МЛС ещё пригодится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 