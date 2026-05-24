Покидающий «Реал» Алаба поблагодарил болельщиков за поддержку

1779605158

сегодня, 09:45

Защитник провёл последний матч за «Реал».

Он вышел в стартовом составе на игру заключительного, 38-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (4:2). На 69-й минуте покинул поле, его заменил Дин Хёйсен. Одноклубники австрийца и болельщики стоя устроили ему овацию. Игрок ушёл, обнимая своих товарищей по команде, а фанаты на южной трибуне подняли стулья в память об известном жесте защитника во время празднования одного из голов в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов 2021/22. Оказавшись на скамейке запасных, он тепло обнял свою семью.

После просмотра трогательного видео на экране стадиона «Сантьяго Бернабеу» Алаба, выступавший за «сливочных» с 2021 года, подошёл к центру поля и с волнением сказал:

Я не очень подготовился, поэтому скажу коротко. Стесняюсь, но огромное вам спасибо за всё. Я действительно наслаждался этими пятью годами, проведёнными со всеми вами. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вместе мы добились многих успехов. Особая благодарность за поддержку в очень трудный период в моей карьере из-за травмы колена. Но вы всегда были рядом со мной, и за это вам большое спасибо. Искренне благодарю клуб и вас, вы навсегда останетесь в моём сердце.

Затем Давид предложил поприветствовать капитана команды Даниэля Карвахаля, который также покидает «сливочных».