Возглавлявший «Акрон» в стыковых матчах тренер покидает клуб

1779605715

сегодня, 09:55

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» рассказал журналистам об уходе из клуба после ответного стыкового матча с «Ротором».

Тольяттинская команда 23 мая уступила в Самаре со счётом 0:1, но по сумме двух игр выиграла 2:1 и осталась в Российской Премьер-Лиге.

Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в «Акроне». После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ , потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера.