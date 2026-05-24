Возглавлявший «Акрон» в стыковых матчах тренер покидает клуб

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков рассказал журналистам об уходе из клуба после ответного стыкового матча с «Ротором».
Тольяттинская команда 23 мая уступила в Самаре со счётом 0:1, но по сумме двух игр выиграла 2:1 и осталась в Российской Премьер-Лиге.
Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в «Акроне». После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера.
Тедеев покинул клуб 17 мая после завершения встречи заключительного, 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:4). В итоге было принято решение оставить тренерский штаб специалиста и назначить временным тренером Искакова на оба переходных поединка.