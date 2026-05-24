Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Возглавлявший «Акрон» в стыковых матчах тренер покидает клуб

сегодня, 09:55

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков рассказал журналистам об уходе из клуба после ответного стыкового матча с «Ротором».

Тольяттинская команда 23 мая уступила в Самаре со счётом 0:1, но по сумме двух игр выиграла 2:1 и осталась в Российской Премьер-Лиге.

Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в «Акроне». После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера.

Тедеев покинул клуб 17 мая после завершения встречи заключительного, 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:4). В итоге было принято решение оставить тренерский штаб специалиста и назначить временным тренером Искакова на оба переходных поединка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сандро Шварц: «Наша история ещё не окончена»
Вчера, 12:50
ОфициальноДатский клуб прекратил сотрудничество с бывшим главным тренером «Лестера»
Вчера, 10:57
ОфициальноРафаэль Бенитес покидает «Панатинаикос»
Вчера, 08:36
Робби Кин покинул пост тренера «Ференцвароша»
22 мая
ОфициальноСандро Шварц стал главным тренером «Динамо»
22 мая
Официально«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы по окончании сезона
22 мая
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 