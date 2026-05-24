«Реал» эмоционально попрощался с капитаном команды Карвахалем

сегодня, 10:51

Матч заключительного, 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» стал для защитника и капитана «Реала» последним в составе мадридского клуба.

Перед игрой, которую «сливочные» выиграли со счётом 4:2, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футболиста приветствовали, развернув на южной трибуне большой баннер с его изображением рядом с Альфредо Ди Стефано, закладывающим первый камень в основание «Сьюдад Реал Мадрид» (тренировочный комплекс), и надписью: «Мечта ребёнка, триумф легенды. Спасибо, Карвахаль».

На 82-й минуте болельщики поднялись со своих мест, чтобы проводить Карвахаля бурными овациями, когда его заменил Мануэл Серрано. Игра была приостановлена, чтобы футболисты обеих команд могли выстроиться в коридор.

После финального свистка, как и в случае с Давидом Алабой, на экране стадиона показали трогательный ролик, а затем Даниэль вышел в центр поля и сказал:

Добрый вечер, болельщики «Реала». Мне непросто говорить, потому что я очень взволнован этим великолепным прощанием, которое вы мне устраиваете. Прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента, Флорентино Переса. Именно он вернул меня из Германии. Я вырос вместе с ним, и мы вместе выиграли так много Лиг чемпионов, но если мне нужно выделить что-то одно, так это то, что менее чем через 24 часа после серьёзной травмы колена на бровке поля он без колебаний продлил мой контракт. Так что спасибо вам от всего сердца. Далее хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде, нынешних игроков «Реала». У нас были два нелёгких сезона, но уверен, что мы снова победим. Это «Реал Мадрид», и мы должны подняться на вершину, как гласит наша история. Я не могу не вспоминать эту золотую эру, которую мы пережили. С моим уходом завершается замечательная эпоха с четырьмя титулами Лиги чемпионов за пять лет. Та «Десима» (десятая победа в ЛЧ ), три Лиги чемпионов подряд. Эти Касильяс, Криштиану, Рамос, Анчелотти, Зидан… Бесчисленное множество имён, которые с гордостью носили этот герб, и я просто хочу попросить вас поаплодировать им, потому что они сделали нас великими и вывели на вершину. Хочу ещё раз поблагодарить своих родителей и сестру за огромные усилия, которые они прилагали, когда я был ребёнком. За то, что возили меня на тренировки, на матчи в холод, дождь и снег… Вы всегда были рядом и сделали всё возможное, чтобы моя мечта сбылась. Спасибо. А также моей жене и детям. Я пережил два очень трудных года, испытал горькую сторону этого спорта, и вы были моей движущей силой. Вы наполняли мои печальные дни светом и давали мне силы подниматься снова и снова. Я очень вас люблю. Наконец, спасибо вам всем. Вы замечательные. С первого дня и до сегодняшнего, до самого последнего, вы несли нас на своих плечах. То, что происходит на этом стадионе, невозможно описать словами. Это нужно просто почувствовать. Вы поддерживали меня с того дня, как я приехал. Просто видя это прощание, я невероятно горжусь тем, что являюсь болельщиком «Реала». Спасибо за невероятные камбэки, за то, что вы были с нами и в горе, и в радости. Карьера некоторых игроков определяется их успехами, а других — тем, скольким людям они близки. Я хочу, чтобы вы помнили обо мне завтра с гордостью и уверенностью в том, что я отдал всё за эту футболку.

После матча Карвахаля вместе с Алабой стала «качать» команда, также они сделали общую фотографию. Ещё Карвахаль совершил круг почёта по стадиону.