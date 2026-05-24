Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьСербия. Суперлига 2025/2026

Экс-футболист «Рубина» и ЦСКА Натхо завершил карьеру

сегодня, 11:41
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)5 : 0Логотип футбольный клуб Радник СурдулицаРадник СурдулицаМатч завершен

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо провёл последний матч в профессиональной карьере игрока.

23 мая он отыграл домашний поединок с «Радником» (5:0) в чемпионате Сербии, открыв счёт на 23-й минуте. На 63-й он покинул поле и сделал символический круг по легкоатлетической дорожке стадиона со своей семьёй под ликующие возгласы трибун, а также оставил отпечаток своих бутс в память обо всём, что он сделал.

Бывший футболист сборной Израиля выступал в России за казанский «Рубин» с 2010 по 2013 год, а также за ЦСКА (2014-2018).

Подписывайся в ВК
Все новости
Аспиликуэта провёл последнюю игру в карьере
Сегодня, 10:59
ОфициальноЭкс-голкипер «Ливерпуля» Адриан завершит карьеру
Вчера, 09:25
ОфициальноЧемпион мира Лукас Подольски завершил карьеру и стал владельцем клуба
Вчера, 08:59
ОфициальноСезар Аспиликуэта завершит карьеру после окончания сезона
22 мая
Олег Иванов может стать тренером «Рубина»
19 мая
ОфициальноБывший защитник «Зенита» Ракицкий объявил о завершении карьеры
16 мая
Все комментарии
p497vfc2n4he
p497vfc2n4he
сегодня в 11:47
В таком возрасте с футболом обычно завязывают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 