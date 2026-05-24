Экс-футболист «Рубина» и ЦСКА Натхо завершил карьеру

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо провёл последний матч в профессиональной карьере игрока.
23 мая он отыграл домашний поединок с «Радником» (5:0) в чемпионате Сербии, открыв счёт на 23-й минуте. На 63-й он покинул поле и сделал символический круг по легкоатлетической дорожке стадиона со своей семьёй под ликующие возгласы трибун, а также оставил отпечаток своих бутс в память обо всём, что он сделал.
Бывший футболист сборной Израиля выступал в России за казанский «Рубин» с 2010 по 2013 год, а также за ЦСКА (2014-2018).