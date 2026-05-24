Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Евсеев: «Хочу разделить победу с Биджиевым»

сегодня, 11:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после победы над «Уралом» (2:0) в ответном стыковом матче.

По сумме двух игр клуб из Дагестана выиграл со счётом 3:0 и смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

Евсеев возглавил команду в конце декабря после отставки Хасанби Биджиева. До этого в сезоне 2025/26 он работал в Первой лиге с новороссийским «Черноморцем».

Уже сказал ранее: все свободны, всем спасибо. А вообще, хочу выразить огромную благодарность болельщикам. Они 12‑й номер, всегда с нами до конца. Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счёт правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду. И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его.

Что было самое тяжёлое этой весной

Принять решение. Не пришёл бы сюда — в «Черноморце» остался бы. А так в «Динамо» в РПЛ.

jds93u42tugy
сегодня в 11:58
Убедительно победили, не то что Акрон...
Гость
