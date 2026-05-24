Евсеев: «Хочу разделить победу с Биджиевым»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после победы над «Уралом» (2:0) в ответном стыковом матче.
По сумме двух игр клуб из Дагестана выиграл со счётом 3:0 и смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге.
Евсеев возглавил команду в конце декабря после отставки Хасанби Биджиева. До этого в сезоне 2025/26 он работал в Первой лиге с новороссийским «Черноморцем».
Уже сказал ранее: все свободны, всем спасибо. А вообще, хочу выразить огромную благодарность болельщикам. Они 12‑й номер, всегда с нами до конца. Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счёт правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду. И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его.
Что было самое тяжёлое этой весной
Принять решение. Не пришёл бы сюда — в «Черноморце» остался бы. А так в «Динамо» в РПЛ.