Евсеев: «Хочу разделить победу с Биджиевым»

сегодня, 11:51

Главный тренер махачкалинского «Динамо» высказался после победы над «Уралом» (2:0) в ответном стыковом матче.

По сумме двух игр клуб из Дагестана выиграл со счётом 3:0 и смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

Евсеев возглавил команду в конце декабря после отставки . До этого в сезоне 2025/26 он работал в Первой лиге с новороссийским «Черноморцем».