Булыкин считает, что у Шварца ничего не получится в «Динамо»

сегодня, 12:19

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о назначении Сандро Шварца на должность главного тренера московского клуба.

Для меня непонятно назначение Шварца в «Динамо». Больше склоняюсь к тому, что у него ничего не получится. Как он уходил и как сейчас вернулся? Просто даже интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Понятно, что спортивный директор «Динамо» его знает, хочет и за всё отвечает. Посмотрим, как команда проведёт этот сезон.

Гусев хорошо вписался в «Динамо». Он — воспитанник, общается с русскими, создал атмосферу, команда неплохо играла. «Динамо» почти дошло до Суперфинала Кубка. Он мог продолжить работу. Но у руководства клуба другое мнение. Посмотрим, к чему оно приведёт, и сделаем выводы: кто виноват и что делать. Правильность назначения показывает время.

lotsman
сегодня в 12:56
Шварц с тобой не согласен.)
Capral
сегодня в 12:52, ред.
Что касается Гусева, то он еще не проявил себя в полной мере как тренер, потому что, тот отрезок сезона, который он провел, можно характеризовать по разному- как с положительной, так и с отрицательной позиции.

С Зенитом, обе игры он провалил, чисто в тренерском плане, и даже кубковый разгром Спартаку нельзя назвать ни тренерской победой, ни тренерским поражением- это был фрагмент, где за несколько минут, индивидуальные ошибки игроков Спартака всё и решили.

Две игры на финише с измученным Краснодаром, где соперник имел несколько реальнейших возможностей забить, можно также отнести к ошибкам динамовской обороны или тренерским просчетам Гусева.

Но это, как раз тот случай- когда победителей не судят. Но по большому счету, Динамо нужен был настоящий опытный наставник, а не это чучело- всё и везде проигравшее... Очень надеюсь, что придет тот час, когда вместе c могильщиком Герты погонят сраной метлой и его кореша, такого же проходимца и афериста.
Dinamo
сегодня в 12:41
Изменилось не в политической обстановке, а в том, что он стал нафиг никому не нужен, и прекрасно понимая это, решил, что принципы - вещь не прибыльная.
ildar_3871
сегодня в 12:34, ред.
Все российские аналитики против назначения иностранных тренеров , самый глвный противник иностранцев Генич .
Capral
сегодня в 12:30
А у команды ВТБ нет руководства, есть только подлый распильщик, который сидит на потоках и не хило имеет, а еще и дружбана своего затащил, которого везде увольняют и для которого, сразу, при виде бабла немеренного поменялась политическая ситуация в мире. Предложить такой жирнющий контракт обычному ничтожеству и карьеристу, отовсюду гонимому, отправившему Герту в 1-ю лигу с первого захода- это преступление... Но банку один хрен. Похоже, там совсем безголовые сидят, если их можно так дурить......................................
particular
сегодня в 12:30
У Динамо мощное закулисье с обоймой серых кардиналов, которые мыслят другими величинами и реалиями...
335w8jn2ae9c
сегодня в 12:28
50 на 50... пока оцениваю это назначение.....а вдруг?
drug01
сегодня в 12:21
Время покажет прав он или нет?
