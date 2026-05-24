Булыкин считает, что у Шварца ничего не получится в «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о назначении Сандро Шварца на должность главного тренера московского клуба.
Для меня непонятно назначение Шварца в «Динамо». Больше склоняюсь к тому, что у него ничего не получится. Как он уходил и как сейчас вернулся? Просто даже интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Понятно, что спортивный директор «Динамо» его знает, хочет и за всё отвечает. Посмотрим, как команда проведёт этот сезон.
Гусев хорошо вписался в «Динамо». Он — воспитанник, общается с русскими, создал атмосферу, команда неплохо играла. «Динамо» почти дошло до Суперфинала Кубка. Он мог продолжить работу. Но у руководства клуба другое мнение. Посмотрим, к чему оно приведёт, и сделаем выводы: кто виноват и что делать. Правильность назначения показывает время.
С Зенитом, обе игры он провалил, чисто в тренерском плане, и даже кубковый разгром Спартаку нельзя назвать ни тренерской победой, ни тренерским поражением- это был фрагмент, где за несколько минут, индивидуальные ошибки игроков Спартака всё и решили.
Две игры на финише с измученным Краснодаром, где соперник имел несколько реальнейших возможностей забить, можно также отнести к ошибкам динамовской обороны или тренерским просчетам Гусева.
Но это, как раз тот случай- когда победителей не судят. Но по большому счету, Динамо нужен был настоящий опытный наставник, а не это чучело- всё и везде проигравшее... Очень надеюсь, что придет тот час, когда вместе c могильщиком Герты погонят сраной метлой и его кореша, такого же проходимца и афериста.