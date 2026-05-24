Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиЧемпионат мира 2026

Тренировочную базу сборной Ирана перенесли из США в Мексику

сегодня, 12:24

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что тренировочная база сборной перед чемпионатом мира перенесена из США в Мексику.

Изначально команда должна была готовиться в Тусоне (штат Аризона). Теперь она будет базироваться в Тихуане.

Все тренировочные лагеря стран-участниц чемпионата мира должны быть одобрены ФИФА. К счастью, после поданных нами запросов и встреч с представителями ФИФА и чемпионата мира в Стамбуле, а также вебинара, который мы провели вчера в Тегеране с уважаемым генеральным секретарём ФИФА, наш запрос на перенос базы команды из США в Мексику был одобрен.

Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 по 19 июля. Иран выступит в группе G, где сыграет в Инглвуде (штат Калифорния) с Новой Зеландией 15 июня и Бельгией 21-го числа. Игра с Египтом 26 июня состоится в Сиэтле.

В иранской федерации отмечают, что относительно близкое расположение Тихуаны к Инглвуду, пригороду Лос-Анджелеса, пойдёт на пользу команде, а новое место имеет всё необходимое.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дурана не допустили к тренировкам сборной Колумбии перед ЧМ-2026
21 мая
Талалаев объяснил, почему Андраде продолжает тренировки с «Балтикой»
17 мая
Сергеев сообщил, что тренировка с детьми помогла забить мяч «Краснодару»
15 мая
Вальверде вернулся к тренировкам после драки с Тчуамени
15 мая
Три игрока ЦСКА пропускают тренировку перед матчем с «Локомотивом»
14 мая
Мбаппе приехал на базу «Реала» в выходной день
11 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 