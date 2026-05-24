У Кейна — 61 гол за «Баварию» в сезоне 2025/26

сегодня, 12:43

Нападающий «Баварии» отметился хет-триком в финале Кубка Германии со «Штутгартом» (3:0).

После этого у игрока стал 61 гол в составе мюнхенской команды в сезоне 2025/26, который он забил за 51 игру. На его счету 36 мячей в Бундеслиге, 10 — в Кубке страны, 14 — в Лиге чемпионов. Ещё один гол он провёл в Суперкубке Германии.

Такие показатели стали лучшими в карьере англичанина. Предыдущее достижение — 44 гола в сезоне-2023/24, который был его первым за «Баварию». В общей сложности в составе клуба он провёл 147 поединков, забил 146 голов и сделал 33 результативные передачи.