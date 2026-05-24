Бывший рулевой «Акрона» помогал команде в переходных играх

сегодня, 12:58

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков сообщил о помощи экс-рулевого тольяттинской команды Заура Тедеева во время стыковых матчей за право выступить в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Акрон», занявший 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сыграл с «Ротором», ставшим четвёртым в Первой лиге. По сумме двух встреч клуб из Самарской области выиграл (2:0, 0:1) и сохранил место в высшем дивизионе чемпионата.

Мы, конечно, советовались [с Тедеевым], потому что он лучше всех знает возможности и все психоэмоциональные особенности футболистов, поэтому без него навряд ли это всё получилось бы. Мы были на связи.

Тренерский штаб Тедеева остался в клубе на время переходных игр.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:08
Бывший наверное не прочь стать нынешним...
