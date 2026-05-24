Агаларов заявил, что не боялся исполнять пенальти «паненкой»

Нападающий махачкалинского «Динамо» прокомментировал сохранение клубом места в РПЛ после стыковых матчей с «Уралом».

Команда из Дагестана выиграла у соперника по итогам двух поединков (2:0, 1:0). Агаларов смог реализовать одиннадцатиметровый на 39-й минуте при счёте 0:0 во вчерашней игре.

Первые эмоции — облегчение, груз ответственности упал с плеч. Это самый тяжёлый сезон в моей карьере. Мы справились, где‑то хорошо, где‑то плохо, но главное, что мы решили задачу. В раздевалке были счастье, радость. Главный тренер поздравил нас, сказал, чтобы набрались сил и в новый сезон вошли не как аутсайдеры. Ничего не дали создать «Уралу» за счёт своего желания, старания, командной игры. Никто не хотел уступать, равнодушных на поле не было. Поэтому получилось так надёжно сыграть в обороне.

О решении пробить пенальти «паненкой» при счёте 0:0 с учётом общего минимального преимущества «Динамо» на тот момент

Видите, никто не ожидал, и вратарь тоже. А это самое главное. Я по центру никогда не бил. Не боялся так исполнять, был уверен, что вратарь будет прыгать в один из углов. Слава Богу, что он не остался на месте.