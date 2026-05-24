Агаларов заявил, что не боялся исполнять пенальти «паненкой»

сегодня, 13:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов прокомментировал сохранение клубом места в РПЛ после стыковых матчей с «Уралом».

Команда из Дагестана выиграла у соперника по итогам двух поединков (2:0, 1:0). Агаларов смог реализовать одиннадцатиметровый на 39-й минуте при счёте 0:0 во вчерашней игре.

Первые эмоции — облегчение, груз ответственности упал с плеч. Это самый тяжёлый сезон в моей карьере. Мы справились, где‑то хорошо, где‑то плохо, но главное, что мы решили задачу. В раздевалке были счастье, радость. Главный тренер поздравил нас, сказал, чтобы набрались сил и в новый сезон вошли не как аутсайдеры. Ничего не дали создать «Уралу» за счёт своего желания, старания, командной игры. Никто не хотел уступать, равнодушных на поле не было. Поэтому получилось так надёжно сыграть в обороне.

О решении пробить пенальти «паненкой» при счёте 0:0 с учётом общего минимального преимущества «Динамо» на тот момент

Видите, никто не ожидал, и вратарь тоже. А это самое главное. Я по центру никогда не бил. Не боялся так исполнять, был уверен, что вратарь будет прыгать в один из углов. Слава Богу, что он не остался на месте.

etwruwkabzh6
сегодня в 16:35
Мастер, что скажешь.
ygz6drgghea3
сегодня в 14:20
После того как забил можно что угодно говорить, а если бы не забил.
Capral
сегодня в 14:09
У Паненки мяч случайно с ноги свалился, после чего, этот неудачный пенальти начали называть "пенальти Паненки". Прудников, играя за Динамо, в 1985, в Вене, блестяще отразил пенальти от хваленого чеха!!!
Гость
