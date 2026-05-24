Россия. Кубок 2025/2026

Арбитр Вера Опейкина нарисовала афишу матча «Спартак» — «Краснодар»

сегодня, 14:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар18:00 Не начался

Судья Вера Опейкина подготовила афишу Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Арбитр ФИФА на большом полотне нарисовала символы обоих клубов — гладиатора и быка с эмблемами команд. Видео работы можно посмотреть здесь.

Опейкина неоднократно работала на играх национального кубка.

112910415
сегодня в 16:36
Браво, Вера !
Вперёд , Спартак !
phrwu32mbzp8
сегодня в 16:25
Краснодару победы с крупным счетом!!!!
CCCP1922
сегодня в 15:40
У меня видео не открывается... Будем искать...
lotsman
сегодня в 15:26
Гладиатор против Быка - кто победит? Сегодня будет битва, сопостовимая боям на арене древнего Рима. Подогревать боевую атмосферу будет Надежда Кадышева со своим сыночком. Ждём интересный, хороший праздник футбола. Всем удачи. Я лично болею за Спартак.
Валерыч
сегодня в 15:21, ред.
Крутая афиша! Очень креативно получилось! Эпичный такой коллаж.) На чёрном фоне Гладиатр и Бык. После такой афиши интерес к финальному матчу между "Спартаком и "Краснодаром ещё более повысился.)
Стоит отметить, что Вера Опейкина — первый в истории арбитр ФИФА, которая получила назначение на матчи мужского футбола в России, включая Кубок России и РПЛ. Несколько матчей на Кубок она довольно неплохо отсудила. Пора уже привлекать Веру Опейкину в качестве арбитра и на матчи РПЛ. Пока она в резервном списке.
Гость
