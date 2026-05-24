Арбитр Вера Опейкина нарисовала афишу матча «Спартак» — «Краснодар»

Судья Вера Опейкина подготовила афишу Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
Арбитр ФИФА на большом полотне нарисовала символы обоих клубов — гладиатора и быка с эмблемами команд. Видео работы можно посмотреть здесь.
Опейкина неоднократно работала на играх национального кубка.
Стоит отметить, что Вера Опейкина — первый в истории арбитр ФИФА, которая получила назначение на матчи мужского футбола в России, включая Кубок России и РПЛ. Несколько матчей на Кубок она довольно неплохо отсудила. Пора уже привлекать Веру Опейкину в качестве арбитра и на матчи РПЛ. Пока она в резервном списке.