Бышовец встретился с тренерами сборной России и поделился с ними мудростью

сегодня, 14:56

Заслуженный тренер и мастер спорта СССР, бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец встретился с нынешними наставниками национальной команды во главе с Валерием Карпиным.

В общении с ними специалист поделился афоризмом: «Никто не избежал ударов судьбы. Для одного — падение, для другого — повод для борьбы», говоря о важности терпения и силы воли. Видео разговора можно увидеть здесь.

В субботу, 23 мая, национальная команда в Новогорске начала летний учебно-тренировочный сбор. В его рамках она сыграет три товарищеских матча — с Египтом в Каире 28 мая, Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня, а также Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.

112910415
сегодня в 16:31
Карпин конспектировал ?
Bad Listener
сегодня в 16:28, ред.
Это к чему? Я тоже так могу. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Любишь кататься люби и саночки возить. Выводы делайте сами господа, мне просто надо было блеснуть чешуёй поэтому и пришёл. Всё, всем досвидания!
bcsr3hrmcr3y
сегодня в 16:22
Как делать подлости другим тренерам он не рассказал?
lazzioll
сегодня в 15:35
мудрость от Бышовца - если буквы вашей фамилии проносят на трибуну - не спешите радоваться что вами будут восторгаться на баннере..
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:32, ред.
Мудрым он был лет... дцать назад...
