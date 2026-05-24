Владелец «Акрона» оценил вклад Дзюбы в клуб

сегодня, 15:34

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с журналистами оценил роль нападающего Артёма Дзюбы в клубе.

Вчера, 23 мая, после завершения ответного стыкового матча с «Ротором», по итогам которого тольяттинцы сохранили место в РПЛ (2:0, 0:1), форвард объявил об уходе из команды.

Артём добавил нашему клубу во всех смыслах. Он добавил в плане медийности, он добавил раздевалке, потому что тот самый дядька, который у нас был, — это, собственно, Артём Дзюба, который в том числе мотивировал молодых. При нём спрогрессировали несколько юных игроков, это большая его заслуга. Мы искренне благодарны ему, он многое отдал [команде].

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года. Всего он провёл в его составе 52 игры, отметившись 18 голами, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Артём в этот период установил несколько рекордов, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 мячей) и лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол).

112910415
сегодня в 16:52, ред.
Павлик Морозов врать не будет ! )
particular
сегодня в 15:52
Со вкладом понятно... Может и впрыск оценит :)
Alex_67
сегодня в 15:47
Статистика у него вполне приличная
Али Самаркандский
сегодня в 15:47
Дзюба молодец Играет и тянет команду
