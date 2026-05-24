В Москве прошёл День футбола

сегодня, 15:52

Сегодня, 24 мая, в Москве состоялся День футбола. Он прошёл на территории олимпийского комплекса «Лужники», организаторами выступили Российский футбольный союз и Департамент спорта города Москвы.

В рамках мероприятия прошли матчи юношеских, студенческих команд, взрослых любителей спорта и спортсменов, в том числе турнир по киперболу. В общей сложности участниками стали более 650 футбольных команд.

На одном из полей прошёл концерт, в котором приняли участие популярные исполнители. У гостей праздника была возможность опробовать необычные активности: от настольного футбола и аэрофутбола до класка – игры, в которой два игрока пытаются забить маленький шарик в ворота соперника, управляя фишкой при помощи магнита под деревянным полем, роботофутбола – игры в футбол за счёт управления мини роботами, VR-футбола, снукбола, сочетающего в себе основы футбола и правила бильярда, и дуйбола, где мяч загоняется в ворота при помощи силы выдоха.

Одним из главных событий дня стал гала-матч. Одновременно против сотни юных футболистов из Москвы и Подмосковья, среди которых были участники проекта РФС «Футбол в школе», сыграли чемпионы мира, бывшие игроки сборной Италии и , а также экс-футболисты национальной команды России , , , и певец T-Killah. Игра прошла в формате два тайма по 10 минут и завершилась вничью со счётом 2:2. Дзюба оба тайма провёл в качестве вратаря команды звёзд. По окончании матча дети смогли сфотографироваться с известными футболистами и получить от них автографы.