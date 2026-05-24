«Аякс» стал победителем плей-офф за выход в Лигу конференций

«Аякс» одержал победу над «Утрехтом» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.
Команда из Амстердама выступит во втором квалификационном раунде в сезоне 2026/27.
На предыдущей стадии внутреннего плей-офф «Аякс» обыграл «Гронинген» (2:0), а «Утрехт» прошёл «Хервенен» (3:2). По итогам основной части чемпионата Нидерландов амстердамцы заняли 5-е место в турнирной таблице, а «Утрехт» стал шестым.
клуб сделал большую ошибку, когда массово начал продажи чемпионского состава.
а Хюнтелар и Ван дер Сар провалили менеджмент.
очень грустно смотреть на такой Аякс.
аяксидам предстоит большая работа.