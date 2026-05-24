Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияНидерланды. Эредивизи 2025/2026

«Аякс» стал победителем плей-офф за выход в Лигу конференций

сегодня, 16:38
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехтЗакончился после серии пенальти

«Аякс» одержал победу над «Утрехтом» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.

Команда из Амстердама выступит во втором квалификационном раунде в сезоне 2026/27.

На предыдущей стадии внутреннего плей-офф «Аякс» обыграл «Гронинген» (2:0), а «Утрехт» прошёл «Хервенен» (3:2). По итогам основной части чемпионата Нидерландов амстердамцы заняли 5-е место в турнирной таблице, а «Утрехт» стал шестым.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Аякс»
«Халл Сити» вернулся в Английскую Премьер-Лигу спустя 9 лет
Сегодня, 11:59
«Мальорка» и «Жирона» покинули Ла Лигу
Сегодня, 08:59
«Бари» вылетел в третью лигу. 15 лет назад команда выступала в Серии А
Вчера, 09:58
«Монако», за который выступает Головин, сыграет в Лиге конференций
Вчера, 09:50
Кошка пробралась на поле перед финалом Лиги Европы
20 мая Фото
«Катандзаро» и «Монца» сыграют в финале плей-офф за выход в Серию А
20 мая
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:01
жалкое подобие великой команды, какое то хождение по мукам.
клуб сделал большую ошибку, когда массово начал продажи чемпионского состава.
а Хюнтелар и Ван дер Сар провалили менеджмент.
очень грустно смотреть на такой Аякс.
аяксидам предстоит большая работа.
particular
particular
сегодня в 17:07, ред.
Времена Аякса прошли, - теперь за ЛК и 5-ую позицию борется... Пока побеждает...
112910415
112910415
сегодня в 16:55
ура !
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:54
смотрел полуфиналы. Аякс очень мертвый какой-то. Гронинген на равных играл. Утрехт живая сбалансированная команда. удачи им в дальнейшем. я хз зачем Аяксу Лига Конференций, но там пока такой состав ни о чем что будут новые приобретения явно и их где-то надо наигрывать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 