Аршавин посетит Англию для празднования чемпионства «Арсенала»

Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин сообщил журналистам, что отправится в Лондон на празднование победы клуба в чемпионате Англии.
«Канониры» впервые с 2004 года выиграли Английскую Премьер-Лигу. Это произошло после ничьей конкурента команды в борьбе за титул «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в гостях (1:1).
Сегодня, 24 мая, состоится заключительный, 38-й тур чемпионата Англии. «Пушкари» на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».
«Арсенал» не звал, но сам поеду. Меня туда везут. По своей воле бы не поехал. Говорят, что будет всё вокруг стадиона.
Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год, проведя в клубе 144 матча и забив 31 гол.