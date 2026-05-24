Аршавин посетит Англию для празднования чемпионства «Арсенала»

сегодня, 16:51

Экс-игрок «Арсенала» сообщил журналистам, что отправится в Лондон на празднование победы клуба в чемпионате Англии.

«Канониры» впервые с 2004 года выиграли Английскую Премьер-Лигу. Это произошло после ничьей конкурента команды в борьбе за титул «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в гостях (1:1).

Сегодня, 24 мая, состоится заключительный, 38-й тур чемпионата Англии. «Пушкари» на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» не звал, но сам поеду. Меня туда везут. По своей воле бы не поехал. Говорят, что будет всё вокруг стадиона.

Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год, проведя в клубе 144 матча и забив 31 гол.