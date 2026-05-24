Аршавин посетит Англию для празднования чемпионства «Арсенала»

сегодня, 16:51

Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин сообщил журналистам, что отправится в Лондон на празднование победы клуба в чемпионате Англии.

«Канониры» впервые с 2004 года выиграли Английскую Премьер-Лигу. Это произошло после ничьей конкурента команды в борьбе за титул «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в гостях (1:1).

Сегодня, 24 мая, состоится заключительный, 38-й тур чемпионата Англии. «Пушкари» на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» не звал, но сам поеду. Меня туда везут. По своей воле бы не поехал. Говорят, что будет всё вокруг стадиона.

Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год, проведя в клубе 144 матча и забив 31 гол.

aNOOBis
aNOOBis ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:33
Футболисты любят кутить, не осуждаю.
aNOOBis ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:32
Кайрат его не забудет 😁
82bdkdr9th6a
сегодня в 18:03
Шава красава, интересно было смотреть Арсенал тех времён,как и на шпор с Павлюченко, сейчас наших таких игроков нет
Lewa2708
сегодня в 17:51
Думаю, не только его не позвали, с 2004 года сотни и сотни игроков были в Арсенале , это нормально. Тем более, он не такая уж легенда если подумать)
shur
сегодня в 17:14
...Я четыре года на Венгера пахал и не позвали....!!!
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 17:11
...скромняга с "нашими проблемами"!!!
particular
сегодня в 17:05, ред.
"...По своей воле бы не поехал..." Вынужденный, безвольный и забытый...
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:03
Опять до непотребности нажрется как в бытность его игроком Арсенала. Человечишко так себе, не стойкий и падкий на соблазны. Я помню видео из Англии где он куражился в каком то баре и его выводили на улицу. Недостойный тип одним словом
drug01
сегодня в 16:53
Это для него большая честь!
112910415
сегодня в 16:53
не чужой для Андрюхи праздник !
