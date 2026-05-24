Точилин заявил, что «Динамо» редко доверяет бывшим игрокам клуба

Бывший защитник «Динамо» высказался о кадровой политике клуба после назначения немецкого специалиста главным тренером команды.

Назначение Шварца было ожидаемым. Руководство «Динамо» сейчас предпочитает иностранных тренеров, хотя мы знаем много талантливых российских специалистов. Я скучаю по работе, но вряд ли вернусь в «Динамо» в ближайшее время. Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Люди с динамовским прошлым сейчас не работают в команде.