Точилин заявил, что «Динамо» редко доверяет бывшим игрокам клуба

сегодня, 17:56

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался о кадровой политике клуба после назначения немецкого специалиста Сандро Шварца главным тренером команды.

Назначение Шварца было ожидаемым. Руководство «Динамо» сейчас предпочитает иностранных тренеров, хотя мы знаем много талантливых российских специалистов. Я скучаю по работе, но вряд ли вернусь в «Динамо» в ближайшее время. Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Люди с динамовским прошлым сейчас не работают в команде.

Последним местом работы Александра Точилина был «Сочи», который он покинул в 2023 году.

shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:20, ред.
...поверь мне на слово, старина! Я могу,когда надо и шашкой махнут, красных карточек на "Соккере" не хватит! Да, и Я перестал перед обедом советские газеты читать ...!
баск
баск ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:14
Shur, так ответить-то нечего, у тебя же банальный популизм, а не шутка..)

Впрочем, за дружелюбие спасибо)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:12
..ну вот и Баску отвечать не прийдётся, ты Друже,как всегда во
время подкатил!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:04
Не надо считать, сколько там динамовцев или нет, тем более, ни Газзаев, ни Хохлов- не коренные динамовцы. Достаточно посмотреть на руководство, и кто там работает, в лице бувача, и кого он тащит в Динамо. Уже все, более менее значимые люди высказались по этому поводу, а банкирам- один х...й.
g6jmfr9pv94u
g6jmfr9pv94u
сегодня в 18:56
Точилина и Хохлова трудно назвать хорошими тренерами.
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 18:54
...при всём уважении! Долго ждём результата, а юмор он во все века юмор! С ним и правду видели,и к критике прислушивались! Хорошего дня,ничего личного!
баск
баск ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:44
Ну зачем же так, shur, Точилин явную ерунду сморозил.
В 21 веке динамовские тренеры Динамо:
Газзаев, Сёмин, Новиков, Хохлов, Силкин, Кобелев, Гусев тот же. Мало?)

А насчёт того, что осталось в Динамо- в матче, например, с Балтикой, в игре приняли участие 8 воспитанников динамовской академии:
Зайдензаль, Скопинцев, Маринкин, Окишор, Тюкавин, Гладышев, Бабаев,
Александров. Так что картинки- картинками, однако..)
STVA 1
STVA 1 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 18:26
Приветствую Вас! Похоже админов все устраивает(((( Я же Вам говорил что клоновод взял передышку и очухается! Я забил тут играть! Есть другие сайты !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:17
shur
shur
сегодня в 18:06
...А что вообще в "Динамо" динамовского осталось?! Фотокарточка с
Львом Иванычем и Буква "Д" на ретро фуболке...!!!
Гость
