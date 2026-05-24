Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» и «Брентфорд» не выявили победителя

сегодня, 20:01
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 38-го тура АПЛ (1:1).

На 58-й минуте полузащитник хозяев Кертис Джонс открыл счет. Через шесть минут нападающий «Брентфорда» Кевин Шаде восстановил равенство.

«Ливерпуль» завершил сезон на 5-м месте с 60 очками и получил право сыграть в Лиге чемпионов. «Брентфорд» финишировал 9-м, набрав 53 балла.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Арсенал» победил «Кристал Пэлас»
Сегодня, 20:00
«Брайтон» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед», но вышел в еврокубки
Сегодня, 19:57
Гол Левандовского не помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»
Сегодня, 00:02
«Реал» обыграл «Атлетик», Мбаппе забил один из голов
Вчера, 23:56
«Бавария» разгромила «Штутгарт» и стала обладателем Кубка Германии
Вчера, 22:59
«Интер» ушёл от поражения в матче с «Болоньей»
Вчера, 21:07
Все комментарии
lk_483777
lk_483777
сегодня в 20:45, ред.
Честно говоря, Слоту очень повезло, что они смогли попасть в ЛЧ. Многие крепкие середняки неважно провели это сезон: Брайтон, Тоттенхем, Ньюкасл - эти ребята запросто могли бы выкинуть Ливерпуль из топ 5. Челси вообще разочаровал меня. Синие неплохо шли весь сезон, а вот концовку просто слили.
Парадоксально то, что Слот очень уверенно взял АПЛ в прошлом году и тогда была серьёзная, настоящая игра, а сейчас что-то происходит непонятное...
Следующий сезон, возможно, будет не лучше. Много трансферов, смена тренера и т.д. Посмотрим.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:16
Ну Слотяра физрук
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 