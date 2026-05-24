«Ливерпуль» и «Брентфорд» не выявили победителя

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 38-го тура АПЛ (1:1).
На 58-й минуте полузащитник хозяев Кертис Джонс открыл счет. Через шесть минут нападающий «Брентфорда» Кевин Шаде восстановил равенство.
«Ливерпуль» завершил сезон на 5-м месте с 60 очками и получил право сыграть в Лиге чемпионов. «Брентфорд» финишировал 9-м, набрав 53 балла.
Парадоксально то, что Слот очень уверенно взял АПЛ в прошлом году и тогда была серьёзная, настоящая игра, а сейчас что-то происходит непонятное...
Следующий сезон, возможно, будет не лучше. Много трансферов, смена тренера и т.д. Посмотрим.