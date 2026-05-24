«Сандерленд» в большинстве одолел «Челси» и сыграет в Лиге Европы

1779642229

сегодня, 20:03

«Сандерленд» переиграл «Челси» в матче 38-го тура АПЛ (2:1).

На 25-й минуте счет открыл защитник хозяев Трэй Хьюм. После перерыва преимущество «Сандерленда» увеличилось после автогола защитника «Челси» Мало Гюсто. На 56-й минуте полузащитник Коул Палмер сократил отставание. На 62-й минуте защитник «синих» Уэсли Фофана был удален за вторую желтую карточку.

«Сандерленд» завершил сезон на 7-м месте с 54 очками и получил право сыграть в Лиге Европы. «Челси» финишировал 10-м, набрав 52 балла.