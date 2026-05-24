«Сандерленд» в большинстве одолел «Челси» и сыграет в Лиге Европы

сегодня, 20:03
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Сандерленд» переиграл «Челси» в матче 38-го тура АПЛ (2:1).

На 25-й минуте счет открыл защитник хозяев Трэй Хьюм. После перерыва преимущество «Сандерленда» увеличилось после автогола защитника «Челси» Мало Гюсто. На 56-й минуте полузащитник Коул Палмер сократил отставание. На 62-й минуте защитник «синих» Уэсли Фофана был удален за вторую желтую карточку.

«Сандерленд» завершил сезон на 7-м месте с 54 очками и получил право сыграть в Лиге Европы. «Челси» финишировал 10-м, набрав 52 балла.

Все комментарии
Stalker-ato
сегодня в 20:43
Наконец-то этот сезон закончился, можно подвести некоторые итоги,да даже не некоторые, а конкретные итоги и итоги весьма печальные.
Руководство дуркавало весь сезон, команда под руководством Марески шла в зоне лиги чемпионов, не плохо играла в этой самой лиги и самое главное,что переводчески показывала вполне добротный футбол,ну а потом вы сами всё знаете,пришло какое то недоразумение,которому я бы и команду ДЮСШ на доверил и начался сущий кошмар, потом недоразумение ушло, а кошмар продолжился и вот он закончился.
Даже как то легче стало,что этот сезон подошёл к концу, поддерживаю Челси с времён Гилита и Виалли и не помню такого ужасного сезона, но самое что плохое,я не верю в успех Челси с Алонсо, но пробивать дно уже просто некуда, там уже ад будет, поэтому ждем и новый сезон, как говорится продолжение следует.....
Grizly88
сегодня в 20:16
Заслуживают Сандерленд быть в ле
particular
сегодня в 20:09
Челси в конце сезона окончательно погрузился... Жаль...
lazzioll
сегодня в 20:09
у англичан полтаблицы в евркубках))
Гость
