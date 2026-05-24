«Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в Суперфинале Кубка России

сегодня, 20:19
«Спартак» 1 : 1 «Краснодар» Закончился после серии пенальти

«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России сезона-2025/26. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На 37-й минуте отличился вингер «Спартака» Пабло Солари. На 57-й минуте полузащитник «Краснодара» Дуглас сравнял счет.

В серии пенальти «Спартак» победил со счетом 4:3. У «Краснодара» свои удары не реализовали форвард Хуан Боселли и полузащитник Кевин.

Для московского клуба этот Кубок России стал пятым в истории. Ранее «Спартак» выигрывал турнир в сезонах 1993/94, 1997/98, 2002/03 и 2021/22.

h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:21
Я всю жизнь болею за Локомотив. Краснодар мне неравнодушен только из-за Сергея Николаевича. Хотелось бы, чтобы клуб взял как можно больше трофеев при его жизни, которую в любой момент может сломить онкология…
Не станет этого человека, ну, не знаю, продолжу ли я поддерживать клуб. Наверное, да, ведь он в моем городе.
И многие считают, что я фанат быков, но нет. Мне просто приятно, что у нас появилась народная команда…
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 22:17
Не стоит отчаиваться, вы итак многого достигли за эти годы. При правильной политике развития клуба- всё поравимо...
Groboyd
Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 22:16
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Groboyd (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 22:15
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
      сегодня в 22:15
      дно пробито)
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев
      сегодня в 22:14
      Кстати, пресса пишет что КУбок СЛОМАЛИ (в руках у Солари на видео - отвалилась нижняя часть) - может ли это быть неким знаком - посмотрим.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 22:14
      Понятно, кнопочная героиня Вы) Не удивлен. Удачи.
      Groboyd
      Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      сегодня в 22:13
      Какие факты? Ты для начала что-то вразумительное напиши.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 22:12
      А факты будут?)
      Groboyd
      Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      сегодня в 22:11
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r ответ Groboyd (раскрыть)
        сегодня в 22:10
          Groboyd
          Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
          сегодня в 22:09
            derrik2000
            derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 22:08, ред.
            Витя, мне Краснодар всё больше и больше стал напоминать Спартак при карьеркине.
            Чемпионство в 2017-м году, что греха таить, взяли на предельной самоотдаче и ДИКОМ ВЕЗЕНИИ в отдельных матчах, когда забивали победные голы при каком-то, повторюсь, ДИКОМ везении: вспомнить хотя бы гол Глушакова Селихову или прямо НЕИМОВЕРНЫЕ голы Ивелина Попова...
            И всё ЭТО при отсутствии каких-либо тактических схем.
            ТОЛЬКО ВОЛЯ, САМООТДАЧА И ВЕЗЕНИЕ - вот три составляющие успеха .
            Были.
            ПОСЛЕ чемпионского сезона Спартак играл всё так же и во всё то же.
            Прямо как Лия Ахеджакова, которая по выражению Гафта, "всегда играет одинаково".
            Только, вот, ВЕЗЕНИЯ стало в разы меньше, оттого и закончили следующий чемпионаты только "в тройке призёров".
            А потом - конфликт карьеркина и Глушакова, по моему мнению, НАМЕРЕННО РАЗДУТЫЙ карьеркиным, чтобы оправдать свою несостоятльность, как тренера, ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА Спартака, привела к тому, что главный "клей-момент" команды, наряду с Ребровым и Димкой Комбаровым, ушёл из команды.
            И Спартак ПОСЫПАЛСЯ! (((
            То же самое, но по другому поводу, полагаю, сейчас в Краснодаре.
            Всё у быков держится на Кордобе и индивидуальных, а НЕ командных, действиях отдельных футболистов, которые, в т. ч. при ДИКОМ везении, "решают вопрос счёта на табло" в пользу кубанцев.
            ТАКТИКА - НОЛЬ.
            ИГРОВЫЕ СХЕМЫ - НОЛЬ.
            Прямо как "выходите на поле и придумайте что-нибудь".
            Когда-то ЭТО должно закончится, верно?
            Думаю, что с уходом ведущих футболистов (Кордоба, Сперцян) закончится.
            Знатог
            Знатог
            сегодня в 22:08
            Спартак мог забивать 2,3. А у Краснодара кроме гола моментов не было.
            h_a_k_k_e_r
            h_a_k_k_e_r ответ Groboyd (раскрыть)
            сегодня в 22:08
              Groboyd
              Groboyd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
              сегодня в 22:07
              Только в Италии стадио Олимпико в Риме.
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ armeez59 (раскрыть)
              сегодня в 22:06
              Во многих странах есть давняя традиция - проводить финалы Кубка страны на главном стадионе. В Англии на Уэмбли, в Италии на Сан -Сиро, во Франции на Парк дэ Пренс, а у нас в Лужниках. Этой традиции очень много лет. На этом стадионе брали Кубок и львовские Карпаты и Донецкий Шахтер и Динамо Киев. И никто, никогда по этому поводу "не возникал". Кубок РФ всегда будет разыгрываться в Лужниках! Без вариантов.
              h_a_k_k_e_r
              h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
              сегодня в 22:05
              Да я вообще не понял этого: зачем был кубок? Отдали бы ему Динамо, а там дожали. Именно из-за того, что в прошлом сезоне его отдали, и стали чемпионами. Возможно, были какие-то указы свыше…
              По игре с Оренбургом было уже видно, что все, сил нет. Кого тут винить? Хотели как лучше, а получилось…
              Groboyd
              Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
              сегодня в 22:02
              А что ты не писал это когда ЦСКА играл в финале с Ростовом в Лужниках? Ах да, это другое.
              h_a_k_k_e_r
              h_a_k_k_e_r ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
              сегодня в 22:01
              Да, обыграл, выложился по-максимуму. Но силы не бесконечны… Сегодня Спартак «заряжали» своих, а быки играли на разряженном аккумуляторе…
              Groboyd
              Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
              сегодня в 22:01
                Capral
                Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
                сегодня в 22:01
                Но и Зениту в прошлом сезоне его скамейка не помогла. Не помогла бы и в этом, если бы Краснодар, как я предполагал, отдал бы Динамо кубок- взамен на чемпионство. Некоторые недалекие типы смеялись надо мной, но ведь по факту я был прав...
                h_a_k_k_e_r
                h_a_k_k_e_r ответ Groboyd (раскрыть)
                сегодня в 21:59
                  Владимир_Спартак
                  Владимир_Спартак ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
                  сегодня в 21:58
                  Полностью с вами не согласен. Ведь еще совсем недавно краснодар обыграл 2-1 спартак в москве...и что....в другом беды сейчас краснодара. Это как везде пишут сейчас за двумя зайцами погнались , а скамейка коротка...Вот в чем беда...Надорвались...
                  CCCP1922
                  CCCP1922
                  сегодня в 21:57
                  С Победой всех Красно-белых в Кубке России 🇷🇺 по футболу!!! Спасибо Спартаку за то, что он сделал это очень красиво!!! Спасибо всем, кто готовил для нас праздник!!! Есть повод поворчать по поводу качества трансляции. В ее начале беспорядочные выкрики многочисленных комментаторов постоянно заглушали слова диктора на стадионе, а ведь они составляли часть мероприятия. Сразу же вспомнилась режиссёр Раиса Панина, она бы подобного не допустила. Как и того, что в кадр не попал удар по мячу при исполнении штрафного... А Губерниев, с самого начала, демонстрировал негатив по отношению к вратарю московской команды. Не смотря ни на что, бригаде Матч ТВ не удалось испортить праздник...
                  Петроградец
                  Петроградец ответ Bad Listener (раскрыть)
                  сегодня в 21:56
                  Спартак своей игрой очень симпатичен. Кубок выигран более, чем заслуженно.
                  h_a_k_k_e_r
                  h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
                  сегодня в 21:53
                  Да, как я и писал ранее, что давно говорю про короткую скамейку.
                  Я повторюсь, что не могу согласиться с Вашими замечаниями, но есть нюансы… Вот была бы скамейка, как у Зенита, я бы не то что Вас поддержал, а даже добавил, но…
                  Groboyd
                  Groboyd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
                  сегодня в 21:52
                    Capral
                    Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
                    сегодня в 21:50
                    Насколько я помню, разговоры про короткую скамейку Краснодара ведутся давно. Что касается Мусаева, то я не отрицаю его отдельных талантов, я только пытаюсь разобраться в его работе и указать на недостатки, с моей точки зрения. Но человек создал отличную команду, играющую в красивый комбинационный футбол, три года подряд не опускающуюся ниже второго места, в прошлом году ставшую заслуженно чемпионом. Но ряд ошибок в работе Мусаева, определенно имеются, как у любого тренера.
                    derrik2000
                    derrik2000
                    сегодня в 21:49
                    "Вагит Алекперов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в финале FONBET Кубка России.

                    – Потрясающая игра.

                    – В следующем году идете за чемпионством?

                    – В следующем году будет чемпионство, – сказал совладелец «Спартака»."

                    Не рано ли раздухарился???
                    Гость
