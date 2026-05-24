«Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в Суперфинале Кубка России

«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России сезона-2025/26. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На 37-й минуте отличился вингер «Спартака» Пабло Солари. На 57-й минуте полузащитник «Краснодара» Дуглас сравнял счет.

В серии пенальти «Спартак» победил со счетом 4:3. У «Краснодара» свои удары не реализовали форвард Хуан Боселли и полузащитник Кевин.

Для московского клуба этот Кубок России стал пятым в истории. Ранее «Спартак» выигрывал турнир в сезонах 1993/94, 1997/98, 2002/03 и 2021/22.