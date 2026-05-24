«Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в Суперфинале Кубка России

«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России сезона-2025/26. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
На 37-й минуте отличился вингер «Спартака» Пабло Солари. На 57-й минуте полузащитник «Краснодара» Дуглас сравнял счет.
В серии пенальти «Спартак» победил со счетом 4:3. У «Краснодара» свои удары не реализовали форвард Хуан Боселли и полузащитник Кевин.
Для московского клуба этот Кубок России стал пятым в истории. Ранее «Спартак» выигрывал турнир в сезонах 1993/94, 1997/98, 2002/03 и 2021/22.
Даже в коллективном прессинге КБ смотрелись солиднее и стабильнее, не давая Краснодару развернуться. Сперцян- главная мысль Краснодара, только в случае с Шедевральным голом напомнил о себе, но большую часть времени мало вёл игру и был под постоянным прессингом соперника. Кривцов мало помогал атаке, стерег свой фланг, опасаясь стремительных котр атак Спартака.
Спартак прекрасен в атаке!!! И дело даже не в том, что Краснодар многое позволяет сопернику, вообще, но в том, что Спартак живет атакой и беспощадно рвет соперника- что на флангах, что в центре!!! Голы с обеих сторон великолепны, мастерски забиты!!! Но если брать игру в целом и сугубо с аналитической точки зрения, то много в этом футболе было проходного... В профессиональном футболе недопустимо столько разрывов в центре поля и так мало компактности.
Ошибки были у КБ и у Краснодара, но надо отметить, что Спартак в обороне ошибался меньше. Ну а фланговая игра у Спартака, сегодня, превзошла все ожидания!!! До сих пор не могу понять, зачем Краснодару Боселли, как и не понимал приход Козлова? Боселли не усилил игру- он её упростил. У Спартака, кого-то одного выделить сложно, все сыграли хорошо и наиграли на победу!!!
От всей души поздравляю Величайший советский Клуб с победой!!!!!!! А Краснодару, от всего сердца желаю не унывать, бывают и неудачные сезоны... У вас отличная команда, но не всегда получается воплотить задуманное.
А ведь могли пропустить на сегодня Динамо, но взамен получить золото, и этот кубок им до лампочки, впрочем как и раньше(как мы в среду в Самаре играли с Уралом), быки но по чеснаку вышли в финал кубка, но по чеснаку упустили чемпионат.
Но сейчас ажиотаж из-за участия Спартака, который его взял заслуженно, тем самым подтвердил амбиции не чемпионат в следующем году.
Поздравляю Спартак, хотя это кубок, особо не радуйтесь, нацеливайтесь на чемпионат, Краснодар вам огромное спасибо за всё, за чемпионскую гонку, за финал, вы лучшие.