«Вест Хэм» сыграет в Чемпионшипе впервые с 2012 года

«Вест Хэм» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип впервые с сезона-2011/12.
В заключительном туре АПЛ «молотобоцы» обыграли «Лидс» (3:0), но этого не хватило для сохранения места в высшем дивизионе.
«Вест Хэм» набрал 39 очков. Также Премьер-Лигу покинули «Вулверхэмптон» и «Бернли».
Элардайс тогда вернул команду из шипа за один сезон.....может снова большого Сэма позвать?????? хотя он на пенсии......
Санту мне кажется уйдет или сам или на старте следующего сезона........менять португальца все равно придется.........я бы хотел бы Почеттино, но так как шип он вряд ли захочет сюда идти......
PS сейчас много футбдолистов покинут клуб так как вылетели из элиты......плюс потеря бабок.....ну зато раскошный стадион.....как раз для второй лиги.......