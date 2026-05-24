«Вест Хэм» сыграет в Чемпионшипе впервые с 2012 года

сегодня, 20:38

«Вест Хэм» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип впервые с сезона-2011/12.

В заключительном туре АПЛ «молотобоцы» обыграли «Лидс» (3:0), но этого не хватило для сохранения места в высшем дивизионе.

«Вест Хэм» набрал 39 очков. Также Премьер-Лигу покинули «Вулверхэмптон» и «Бернли».