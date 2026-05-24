Солари повредил Кубок России во время празднования победы «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари случайно повредил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром» в Суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти).
Инцидент произошел во время фотосессии на фоне фанатской трибуны. Солари поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилось основание, а крышка упала и разбилась.
2010 год — «Зенит» Футболисты петербургского клуба стали первыми, кто разбил обновленный хрустальный трофей прямо в день победы. Во время празднования чаша выскользнула из рук и упала на газон — от нее откололся приличный кусок хрусталя.
2011 год — ЦСКА Спустя всего год ситуация повторилась. Армейцы праздновали победу в раздевалке и наполняли трофей шампанским. Когда чешский нападающий Томаш Нецид поднял заполненную чашу, она не выдержала веса и развалилась на две части (хрустальный верх отделился от серебряного основания).
2020 год — «Зенит» Капитан команды Бранислав Иванович во время церемонии награждения выронил кубок из рук при передаче партнеру. В результате падения на газон вдребезги разбилась верхняя хрустальная крышка трофея.
2025 год — Поломка на заводе В мае 2025 года за несколько дней до финала кубок пострадал, даже не добравшись до футболистов. В процессе производства на Дятьковском хрустальном заводе по неосторожности мастеров у трофея откололось стеклянное основание. Российскому футбольному союзу пришлось экстренно реставрировать и собирать конструкцию заново к решающему матчу....
