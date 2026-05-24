Солари повредил Кубок России во время празднования победы «Спартака»

сегодня, 21:24

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари случайно повредил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром» в Суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти).

Инцидент произошел во время фотосессии на фоне фанатской трибуны. Солари поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилось основание, а крышка упала и разбилась.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:15
У нас и гвозди не разучились делать..., и носки, и майки, и бабские напиз**ики. Вопрос в цене и конкуренции...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:12
В корень зришь !
isamsn
isamsn
сегодня в 22:12
Позорище. Даже кубок сделать качественный не могут. Который раз уже бьётся. Кубок СССР не разваливался.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:11
Кубок вряд ли...хрусталь и фарфор еще не разучились делать...хотя фарфор китайское изобретение)...про почти любую современную электронную поделку с надписью "Сделано в России" соглашусь)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:10
Не рассказывай мне, как у нас производство работает, бро! Гов**кубок наверняка состряпан в Поднебесной, а нашего в нём только упаковка и паспорт качества на изделие...
Исключение из правил ? С долей вероятности 10-25 % может быть и так, но не более.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:06
Макс, ты не поверишь, но даже здесь, в клубном филиале Баварии в Штутгарте, 90% товаров из Китая!!! Невероятно, правда? Но факт.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:04
Хрустальная часть действующего Кубка России по футболу изготовлена на Дятьковском хрустальном заводе (Брянская область), а все его серебряные элементы выполнены ювелирами ювелирной компании "Город Н"...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:58, ред.
КитайчЯтина, Витя... Везде одна китайчЯтина. И хоть правописание по русскому гласит, как надо "ча и ща" писать, но тут...

У нас не то что стекла..., трусов и гвоздей своих нет! В стране работают одни блогеры, юристы и авторы национальных проектов. Ни одного слесаря, электрика, фрезеровщика, наладчика за 30 лет не подготовили... Одни пиз***олы и безграмотные ишаки с "умным кю**м" орут и учат жизни...

Футболистов понять можно, - они то думают, что в руках вещь, а не г**но...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:58
Китайская подделка
Futurista
Futurista
сегодня в 21:50
Хроника повреждений трофея
2010 год — «Зенит» Футболисты петербургского клуба стали первыми, кто разбил обновленный хрустальный трофей прямо в день победы. Во время празднования чаша выскользнула из рук и упала на газон — от нее откололся приличный кусок хрусталя.
2011 год — ЦСКА Спустя всего год ситуация повторилась. Армейцы праздновали победу в раздевалке и наполняли трофей шампанским. Когда чешский нападающий Томаш Нецид поднял заполненную чашу, она не выдержала веса и развалилась на две части (хрустальный верх отделился от серебряного основания).
2020 год — «Зенит» Капитан команды Бранислав Иванович во время церемонии награждения выронил кубок из рук при передаче партнеру. В результате падения на газон вдребезги разбилась верхняя хрустальная крышка трофея.
2025 год — Поломка на заводе В мае 2025 года за несколько дней до финала кубок пострадал, даже не добравшись до футболистов. В процессе производства на Дятьковском хрустальном заводе по неосторожности мастеров у трофея откололось стеклянное основание. Российскому футбольному союзу пришлось экстренно реставрировать и собирать конструкцию заново к решающему матчу....
Ну и сегодня)...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 21:41
Как говорил товарищ Саахов: "Слюшай, клянусь, ничего не сделал, только поднял, а он вдребезги!"
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:36, ред.
Ну он я помню случайно пенку Зениту привез, такой он наш Пабло слегка неуклюжий, и гол сегодня подстать забил. А кубок то видать с алихи заказали, и Солари то и не причём тут, хорошо не убило никого, вообще есть вопросы к РФС, в частности сколько миллиардов казённых рублей было освоено на этот кубок)
Гость
