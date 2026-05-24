Солари повредил Кубок России во время празднования победы «Спартака»

сегодня, 21:24

Полузащитник «Спартака» случайно повредил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром» в Суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти).

Инцидент произошел во время фотосессии на фоне фанатской трибуны. Солари поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилось основание, а крышка упала и разбилась.