Мусаев раскритиковал проведение финала Кубка России в Москве

Главный тренер «Краснодара» высказался о месте проведения Суперфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 3:4 по пенальти).

Это второй финал Кубка в Москве. Чуть есть преимущество у соперника в такой ситуации. Считаю, что команды должны быть в более‑менее равных условиях. Не понимаю, почему вы приплетаете другие финалы. Что вы хотите этим сказать? Считаете, я должен был сказать, что это решающий фактор? Естественно, я сказал, что это не решающий фактор. Но это важно, конечно, когда 60 тысяч за «Спартак» болеет. Конечно, это имело значение.

Полный стадион болельщиков соперника. Если бы мы играли в Краснодаре, то уже бы сопернику было не очень комфортно. Я не могу никого обвинить. Да, мы проиграли по пенальти, провели достойный сезон. Вы считаете, я должен сказать перед игрой, что стадион решающий фактор, чтобы мои футболисты это услышали? Я же не могу так сказать.