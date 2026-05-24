Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Мусаев раскритиковал проведение финала Кубка России в Москве

вчера, 22:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о месте проведения Суперфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 3:4 по пенальти).

Это второй финал Кубка в Москве. Чуть есть преимущество у соперника в такой ситуации. Считаю, что команды должны быть в более‑менее равных условиях. Не понимаю, почему вы приплетаете другие финалы. Что вы хотите этим сказать? Считаете, я должен был сказать, что это решающий фактор? Естественно, я сказал, что это не решающий фактор. Но это важно, конечно, когда 60 тысяч за «Спартак» болеет. Конечно, это имело значение.

Полный стадион болельщиков соперника. Если бы мы играли в Краснодаре, то уже бы сопернику было не очень комфортно. Я не могу никого обвинить. Да, мы проиграли по пенальти, провели достойный сезон. Вы считаете, я должен сказать перед игрой, что стадион решающий фактор, чтобы мои футболисты это услышали? Я же не могу так сказать.

Также тренер отметил, что «Краснодар» был готов к возможному выходу вратаря Ильи Помазуна на серию пенальти, но не реализовал свои задумки.

У футболистов была вся информация. Мы были к этому готовы, просто не реализовали свои задумки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алекперов заявил, что ждёт чемпионства «Спартака» в следующем году
Вчера, 22:00
Точилин заявил, что «Динамо» редко доверяет бывшим игрокам клуба
Вчера, 17:56
Аршавин прокомментировал интерес ПСЖ и «Зенита» к Батракову
Вчера, 17:37
Дзюба рассказал, где собирается продолжить карьеру
Вчера, 14:32
Булыкин считает, что у Шварца ничего не получится в «Динамо»
Вчера, 12:19
Евсеев: «Хочу разделить победу с Биджиевым»
Вчера, 11:51
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Не увидел команды Краснодар этоц весной
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:27
Нет.
Я как то Виктору на цитату великого..., ответил словами другого великого. А суть ответа была в том, что мыслями мудрецов нельзя ничего доказать, равно как и опровергнуть.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:24
А если это великий мыслитель уровня хотя бы близкого к Платону, Сократу, Эпикуру, Марку Аврелию и Луцию Аннею Сенеке, к примеру, то Вы бы сделали исключение?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Нет. Это должен быть человек, в глазах которого ты стремишься быть чистым, искренним, а значит, настоящим (то есть беззащитным, ищущим ответа и поддержки).

Быть же искренним даже с доверенным, уважаемым человеком чревато..., а порой и опасно. Это тоже... из личного опыта. Не навязываю, но тем не менее...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:15
Иногда это может быть просто доверенный уважаемый человек.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:13, ред.
Эти люди если и будут, то только из категории, для которых подобное откровение будет без последствий. Мой житейский опыт громогласно констатирует, что это должна быть либо любимая женщина (лучше если это жена), либо собственное, взрослое дитя. Остальные - стерх и мусор ( в этом контексте Откровения, разумеется).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:06
Желательно чтобы нашлись люди которые бы Мураду помогли понять лучше в чём он может личностно и профессионально улучшится, для его же блага и больших успехов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:03
А кто ему об этой слабости скажет не за глаза ?

Жить в подобном "неведении" удобно, - совесть "чиста" и всегда есть повод самому себе сказать: " Я сделал всё что мог..."
nik9373
nik9373
вчера в 23:00
У Мусаева какой-то набор бессвязных фраз, как из одной советской комедии:

Конечно, что ж, не без того ж, оно, конечно, собственно буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, что ж! Не без того ж! Тогда оно, конечно, собственно, буквально!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:53
Может ли он проработать и улучшить этот психологический момент?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:21, ред.
Ты ничего не можешь сказать, чтоб быть убедительным. Что ты мямлишь хню про трибуны на чужбине, когда Твои быки запороли 3 голевых момента в первом тайме, а ты на сей счёт даже словом не обмолвился.... ??!

Эх Мусаев, Мусаев... Мужчина ты канеш презентабельный и далеко не глупый, но рыхлый донельзя.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 