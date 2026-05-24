Сперцян не исключил уход из «Краснодара» этим летом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после поражения от «Спартака» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти).
После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым. Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.
Также футболист рассказал о проблемах со здоровьем и не исключил, что может покинуть клуб этим летом.
У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах. Посмотрим, будет к кому-то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар».
..а что в Краснодаре ворота пошире,при пенальти =)) А теперь серьёзно -здоровья парню!!!