Сперцян не исключил уход из «Краснодара» этим летом

вчера, 22:31

Полузащитник «Краснодара» высказался после поражения от «Спартака» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти).

После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым. Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.

Также футболист рассказал о проблемах со здоровьем и не исключил, что может покинуть клуб этим летом.