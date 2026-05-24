Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сперцян не исключил уход из «Краснодара» этим летом

вчера, 22:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после поражения от «Спартака» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти).

После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым. Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.

Также футболист рассказал о проблемах со здоровьем и не исключил, что может покинуть клуб этим летом.

У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах. Посмотрим, будет к кому-то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар».

Подписывайся в ВК
Все новости
Мусаев раскритиковал проведение финала Кубка России в Москве
Вчера, 22:13
Алекперов заявил, что ждёт чемпионства «Спартака» в следующем году
Вчера, 22:00
Точилин заявил, что «Динамо» редко доверяет бывшим игрокам клуба
Вчера, 17:56
Аршавин прокомментировал интерес ПСЖ и «Зенита» к Батракову
Вчера, 17:37
Дзюба рассказал, где собирается продолжить карьеру
Вчера, 14:32
Булыкин считает, что у Шварца ничего не получится в «Динамо»
Вчера, 12:19
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:36
Нулевой игрок, даже нам не нужен. Мы его сегодня возили аки школьника
Capral
Capral
вчера в 22:54
Эдик, не надо так- на эмоциях. Всё пройдет и это пройдет. Здоровье подлечишь- ты еще молодой. Без тебя конечно трудно представить Краснодар, но если будет солидное предложение- надо принимать и развиваться дальше. Но сегодня- ты игрок Краснодара, обще любимый.))) А моя Симпатия к тебе, вообще не имеет границ!!!!!!!
shur
shur
вчера в 22:41
...."Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре".
..а что в Краснодаре ворота пошире,при пенальти =)) А теперь серьёзно -здоровья парню!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 