«Депортиво» гарантировал себе выход в Ла Лигу

вчера, 22:43

«Депортиво» из Ла-Коруньи гарантировал себе возвращение в высший дивизион чемпионата Испании впервые с 2018 года.

В матче 41-го тура Сегунды команда на выезде обыграла «Реал Вальядолид» (2:0).

Победа обеспечила «Депортиво» как минимум 2-е место по итогам сезона-2025/26 и прямую путевку в Ла Лигу. Также повышение в классе досрочно оформил «Расинг».

Grizly88
сегодня в 00:15
Депортиво любил я этот клуб раньше
Real Oviedo
сегодня в 00:10
Отлично. Депор с возвращением!
Capral
Capral ответ shur
вчера в 23:13
shur
shur ответ Capral
вчера в 23:12
...Сейчас Я оду Департиво пропою,
На это ты меня сподвинул,Друже!
Наверно вкусное спагетти,итальянскую лапшу!
Съедали без запивки у себя на ужин!!!
Capral
вчера в 23:01
Когдато, Депор громил Великого Анчи, с его Бриллиантовым Миланом, а сейчас, они возвращаются в Примеру... Kак всё меняется.
shur
shur ответ Buzz Lightyear
вчера в 23:00
...Доброго вечерка! ...Так вот ты какой "Северный Олень",тьфу ты
«Депорти́во Ла-Корунья» с поляной "Риасор", не будем выносить сор из избы, тоесть из Рио, тоесть из Риа!!!
Buzz Lightyear
вчера в 22:47
Теперь важно закрепиться в высшей лиги и постараться со временем снова успешно играть в еврокубках.
VeniaminS
вчера в 22:45
Опять возвращаются в Ла Лигу !
Гость
