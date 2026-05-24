«Депортиво» гарантировал себе выход в Ла Лигу

вчера, 22:43

«Депортиво» из Ла-Коруньи гарантировал себе возвращение в высший дивизион чемпионата Испании впервые с 2018 года.

В матче 41-го тура Сегунды команда на выезде обыграла «Реал Вальядолид» (2:0).

Победа обеспечила «Депортиво» как минимум 2-е место по итогам сезона-2025/26 и прямую путевку в Ла Лигу. Также повышение в классе досрочно оформил «Расинг».