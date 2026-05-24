Мусаев заявил, что Кордоба играл с повреждением в финале Кубка России

вчера, 22:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что нападающий команды Джон Кордоба получил повреждение в начале Суперфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 3:4 по пенальти).

К сожалению, в начале матча получил повреждение. Видимо, что-то серьезное, мы практически без него играли, видно было, как ему тяжело.

Тренер также объяснил, почему один из ударов в серии пенальти исполнял форвард Хуан Боселли.

У него была хорошая статистика в «Пари НН», всего один промах. К тому же был небольшой выбор пенальтистов из тех, кто был на поле.

shur
вчера в 23:05
..."приятные оправдания" в пользу "Спартака", в копилочку силёнок Клуба! Победа,она и в Тарасовке за борщём победа с приятным аппетитом!!!
Гость
