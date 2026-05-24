«Милан» уступил дома «Кальяри» и остался без Лиги чемпионов

вчера, 23:50

«Милан» проиграл «Кальяри» в матче 38-го тура Серии А (1:2).

На 2-й минуте счет открыл вингер «россонери» Алексис Салемакерс. На 20-й минуте нападающий «Кальяри» Дженнаро Боррелли восстановил равенство. На 57-й минуте игрок полузащитник гостей Хуан Родригес вывел команду вперед.

«Милан» набрал 70 очков и уже не попадет в Лигу чемпионов. Окончательное место команды определится после матча «Ювентуса». «Кальяри» завершил сезон 14-м с 43 баллами.