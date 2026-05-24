«Милан» уступил дома «Кальяри» и остался без Лиги чемпионов

вчера, 23:50
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Милан» проиграл «Кальяри» в матче 38-го тура Серии А (1:2).

На 2-й минуте счет открыл вингер «россонери» Алексис Салемакерс. На 20-й минуте нападающий «Кальяри» Дженнаро Боррелли восстановил равенство. На 57-й минуте игрок полузащитник гостей Хуан Родригес вывел команду вперед.

«Милан» набрал 70 очков и уже не попадет в Лигу чемпионов. Окончательное место команды определится после матча «Ювентуса». «Кальяри» завершил сезон 14-м с 43 баллами.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
А кто у португальцев слева в атаке тогда будет?
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:32
Что там прояснится? Он либо на скамейке будет, либо сядет по ходу турнира, с таким отношением к делу. Он не профессионал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:31
Насчёт Леао.... , слепой сказал посмотрим. Впереди ЧМ, там всё прояснится.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:29
Го... и колхоз нынче Леау, который доигрался, что никому не нужен. Скоро к Эрнандесу отправится в СА.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:29
У него мама может за сыночка везде.... Этот же увалень..., как мушкетёр без шпаги. Полное г....
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:26
Рабьо никогда не был колхозом. Игрок, который может везде.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:26
Рабьо колхоз и всегда им был. А старик Модрич в сериАле ещё этих баранов на поруки возьмёт!
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:24
Знал. А может надо хоть желание включать, а не играть как попало. Это Рабьо с Модричем колхоз?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
А с кем из партнёров он должен был что-то эдакое сделать ?

В Милане одно отребье на поле бегает, с которым не обыграться, ни стату толком набить. О чём идёт речь, если старикан Модрич - первый парень на деревне в центре ?!

Леао, кстати, лучший бомбардир этого ломбардского колхоза... Не знал ? ))
Groboyd
Groboyd ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 00:16
    Grizly88
    Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Это плевок в лицо фанам Милана
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 00:14
    Устроим итальянский финал в ЛЕ)
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 00:12
      Groboyd
      Groboyd ответ Grizly88 (раскрыть)
      сегодня в 00:10
      Я тоже прав, что интер го... и играет в нём одно го... типа Бастони, который и как человек 96а. И там все такие.
      Grizly88
      Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 00:10
      Так он прав, так слиться в игре с кальяри
      Groboyd
      Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:09, ред.
      А что Леао сделал в этом сезоне?

      Он кстати из топов никому не нужен.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 00:05, ред.
      Кринж... и это мягко сказано.
      Милан пробивает дно там, где ниже уже некуда, - это ещё надо умудриться ! (facepalm)

      Осталось продать Леао и Меньяна для "успешного" продолжения свободного падения...
      Groboyd
      Groboyd ответ матос (раскрыть)
      сегодня в 00:03
        Grizly88
        Grizly88
        сегодня в 00:03
        Это ппц
        Real Oviedo
        Real Oviedo
        сегодня в 00:01
        Это же надо так облажаться перед своими фанатами. Милан никакой. Нечего такой команде делать в ЛЧ!
        матос
        матос
        вчера в 23:52
          Гость
