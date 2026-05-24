«Комо» разгромил «Кремонезе» и впервые сыграет в Лиге чемпионов

вчера, 23:51
КремонезеЛоготип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)1 : 4Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

«Кремонезе» крупно проиграл «Комо» в матче 38-го тура Серии А (1:4).

На 36-й минуте счет открыл нападающий гостей Хесус Родригес. После перерыва преимущество гостей увеличил форвард Анастасиос Дувикас. На 55-й минуте нападающий хозяев Федерико Бонаццоли сократил отставание. На 71-й минуте у «Кремонезе» были удалены Милан Джурич и Альберто Грасси, а через минуту красную карточку получил Давид Окереке. После этого полузащитник «ларианцев» Люка Да Кунья оформил дубль, забив на 74-й и 81-й минутах.

«Комо» набрал 71 очко и занял 4-е место, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов. При равенстве очков с «Ювентусом» команда останется выше по дополнительным показателям. «Кремонезе» финишировал 18-м с 34 очками и вылетел из Серии А.

Grizly88
сегодня в 00:11
В прошлом сезоне играли в Серии Б в этом сезоне попадают в лч
Giallorossi
сегодня в 00:09
Молодцы!
Real Oviedo
сегодня в 00:05
Крутую команду Сеск создал. Молодцы. Поздравляю!
Ruslik1982
сегодня в 00:04
Милан и Ювентус в Лиге европы, кто бы мог подумать лет 10 назад
матос
вчера в 23:57
Браво Комо ! Браво Сеск!!!
пират Елизаветы
вчера в 23:53
браво, Комо!!!
заслужили ЛЧ))))))
Гость
