«Комо» разгромил «Кремонезе» и впервые сыграет в Лиге чемпионов

вчера, 23:51

«Кремонезе» крупно проиграл «Комо» в матче 38-го тура Серии А (1:4).

На 36-й минуте счет открыл нападающий гостей Хесус Родригес. После перерыва преимущество гостей увеличил форвард Анастасиос Дувикас. На 55-й минуте нападающий хозяев Федерико Бонаццоли сократил отставание. На 71-й минуте у «Кремонезе» были удалены Милан Джурич и Альберто Грасси, а через минуту красную карточку получил Давид Окереке. После этого полузащитник «ларианцев» Люка Да Кунья оформил дубль, забив на 74-й и 81-й минутах.

«Комо» набрал 71 очко и занял 4-е место, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов. При равенстве очков с «Ювентусом» команда останется выше по дополнительным показателям. «Кремонезе» финишировал 18-м с 34 очками и вылетел из Серии А.