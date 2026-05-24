«Вильярреал» забил пять голов в ворота «Атлетико»

«Вильярреал» крупно обыграл «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги (5:1).

На 30-й минуте счет открыл полузащитник «желтой субмарины» Даниэль Парехо, реализовав пенальти. Через четыре минуты нападающий Айосе Перес увеличил преимущество хозяев. На 40-й минуте форвард Жорж Микаутадзе забил третий мяч. На 43-й минуте защитник «матрасников» Марк Пубиль сократил отставание. Перед перерывом полузащитник «желтой субмарины» Папе Гуйе снова довел разницу до трех голов, а на 54-й минуте Айосе Перес оформил дубль.

«Вильярреал» завершил сезон на 3-м месте с 72 очками. «Атлетико» финишировал 4-м, набрав 69 баллов.