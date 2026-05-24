«Вильярреал» забил пять голов в ворота «Атлетико»

вчера, 23:58
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал5 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Вильярреал» крупно обыграл «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги (5:1).

На 30-й минуте счет открыл полузащитник «желтой субмарины» Даниэль Парехо, реализовав пенальти. Через четыре минуты нападающий Айосе Перес увеличил преимущество хозяев. На 40-й минуте форвард Жорж Микаутадзе забил третий мяч. На 43-й минуте защитник «матрасников» Марк Пубиль сократил отставание. Перед перерывом полузащитник «желтой субмарины» Папе Гуйе снова довел разницу до трех голов, а на 54-й минуте Айосе Перес оформил дубль.

«Вильярреал» завершил сезон на 3-м месте с 72 очками. «Атлетико» финишировал 4-м, набрав 69 баллов.

lazzioll
сегодня в 00:10
не захотели субмарины четвертого места, медали им бронзовые хоть подавай))
Colchoneros
сегодня в 00:07
Как нас размотали!
Capral
сегодня в 00:03
Я не понял, а почему великий и ужасный Сёрлот не забил?! А кто-то требовал его в Баварию и Барселону- одновременно!!! "Знаток" футбольный. А этот Сёрлот стоит как истукан в степи и даже не пытается открыться, предложить себя... Мда, его только в Баварию и в Барселону надо- причем срочно!!!
Гость
