Мбаппе стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге

сегодня, 00:26

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром сезона 2025/26 в Ла Лиге.

Француз забил 25 мячей. Вторым с 23 голами стал форвард «Мальорки» Ведат Мурики. Замкнул первую тройку нападающий «Осасуны» Анте Будимир (17).

Год назад Мбаппе также выиграл бомбардирскую гонку Ла Лиги.

CCCP1922
сегодня в 02:17
Посмотрим, что он покажет на ЧМ...
Jeck Denielse
сегодня в 01:26, ред.
Парень из команды с 18-го места в таблице занял 2-е место....
а парень из 17-й команды....третье.....
Capral
сегодня в 00:39
Плохой и скверный человек Мбаппе забил больше всех, 25 мячей. Ну очень плохой человек, которого надо срочно уволить.
А ведь есть такие...
