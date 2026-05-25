Хавбек «Краснодара» Дуглас раскритиковал формат Кубка России

Полузащитник «Краснодара» раскритиковал формат Кубка России после поражения от «Спартака» в Суперфинале (1:1, 3:4 по пенальти). По ходу розыгрыша московский клуб вылетел из Пути РПЛ , но получил второй шанс в Пути регионов.

Как по мне, этот формат несправедлив, потому что мы выиграли во всех матчах, в итоге дошли до финала, выиграли против ЦСКА , и в итоге они ушли в другой путь, и у них был ещё один шанс, чтобы выиграть и пройти в финал. Никогда такого не видел. Мне кажется, если проигрываешь, то всё — должен сразу выбывать, как это происходит в других местах? Проигравший сразу выбывает, поэтому для меня это несправедливо. Мы проделали большую работу. Если правила таковы, то, конечно, нужно им следовать, но если проигрываешь, то выбываешь — так правильно. Такого формата как здесь нигде не видел.