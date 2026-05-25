Хавбек «Краснодара» Дуглас раскритиковал формат Кубка России

сегодня, 00:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Краснодара» Дуглас раскритиковал формат Кубка России после поражения от «Спартака» в Суперфинале (1:1, 3:4 по пенальти). По ходу розыгрыша московский клуб вылетел из Пути РПЛ, но получил второй шанс в Пути регионов.

Как по мне, этот формат несправедлив, потому что мы выиграли во всех матчах, в итоге дошли до финала, выиграли против ЦСКА, и в итоге они ушли в другой путь, и у них был ещё один шанс, чтобы выиграть и пройти в финал. Никогда такого не видел. Мне кажется, если проигрываешь, то всё — должен сразу выбывать, как это происходит в других местах? Проигравший сразу выбывает, поэтому для меня это несправедливо. Мы проделали большую работу. Если правила таковы, то, конечно, нужно им следовать, но если проигрываешь, то выбываешь — так правильно. Такого формата как здесь нигде не видел.

Bad Listener
сегодня в 01:54, ред.
Ты давай там это, разберись, надо следовать или не надо следовать? А то стула два, а *опа одна, надо куда то сесть уже. Странно что раньше критики не было, а появилась она после поражения, что до этого формат был непонятен? Вы дошли до финала вышли на поле а там Спартак и вы полматча подбородки с газона поднимали от удивления? А когда у самих был страховочный шанс в том же плей-офф я не слышал жалоб что давайте мы если проиграем то никакого пути регионов а сразу на вылет. Стыдно должно быть что победители пути РПЛ победителю пути пердива проиграл да ещё и по делу. Так что всё правильно - сегодня проиграли и вылетели.

З.Ы. Формат и вправду шизоидный, но все в равных условиях, у Краснодара тоже был выбор в путь регионов слиться.
Groboyd
сегодня в 01:42
Ох, какое же сладкое нытьё для моих ушей из стана Краснодара. Как же приятно.
Jeck Denielse
сегодня в 01:35, ред.
Байки проигравшего....
В каких матчах он выиграл...???
По дороге в Финал он два раза проиграл...и 3 раза сыграл вничью...
Фантазёр....

Если бы играли как он хочет...то вылетели бы в первом матче....ибо проиграли...Крыльям Советов.....
nik9373
сегодня в 00:57
Мусаеву не понравились Лужники, Дугласу - формат кубка, но когда собирают тренеров на сходняк в РФС всех, всё устраивает, претензий нет.
Capral
сегодня в 00:41
Формат кубка конечно п.......й на всю голову, но Спартак выиграл честно.
s52sgg3qvgkp
сегодня в 00:41
Краснодар еще узнает что такое московские команды и как их везде поддерживают.
