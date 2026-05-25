Месси получил травму в матче за «Интер Майами»

сегодня, 08:50

Форвард Лионель Месси покинул поле с подозрением на травму в своем последнем матче за «Интер Майами» перед чемпионатом мира 2026 года.

Медицинский штаб американского клуба должен оценить состояние аргентинского нападающего и определить серьезность повреждения.

Первый матч на ЧМ Аргентина сыграет 17 июня против Алжира.

Agamaga005
сегодня в 11:40
Капитан должен быть в строю на ЧМ и защитить титул чемпиона мира!
Comentarios
сегодня в 10:51
Зарубились сегодня с Филадельфией
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:25
точно.
да и ФИФА, и большие спонсоры готовы на все чтобы КР7 и Лео Месси участвовали на ЧМ 2026 даже в статусе ветеранов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:45
Так и будет. И это нормально. Остальных на их фоне "детей" обсуждать, - баловство.

Никого даже близко на горизонте не видно, чтоб был отчасти достоин этих двух.
112910415
сегодня в 09:37
в футболе так бывает бывает ...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:24
Просто если Роналду и Месси будут играть на ЧМ все обсуждение чемпионата опять сведется к ним)....
пират Елизаветы
сегодня в 09:17
без Месси будет сложно защитить титул чемпионов мира.
)))
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:15
просто вижу, как многим мешает Месси)))
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:12
Написал последнюю фразу и самому смешно стало))...
пират Елизаветы
сегодня в 09:07
Очень плохо.
Здоровья и скорейшего возвращения.
ЧМ без Месси будет скучным))
Гость
